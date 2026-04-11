Подготовка к проекту началась еще в апреле 2024 года. Об этом сообщает Defence Express.

Что известно о новом заводе дронов в Чехии?

Запуск строительства запланирован на 2028 год, а инвестиции оцениваются в 750 миллионов чешских крон (примерно 36 миллионов долларов). После ввода комплекса в эксплуатацию компания сможет нарастить выпуск беспилотников до 300 единиц ежегодно.

Речь идет не просто о заводе, а о полноценном технологическом хабе, вероятно именно с этим связаны такие сроки согласования проекта и начала строительства. В него войдут административные помещения, шоурум, центр подготовки операторов и производственный цех размером 145 на 31 метр. В компании подчеркивают, что комплекс охватит весь цикл – от разработки и производства до демонстрации и обучения.

Новый объект разместят рядом с аэродромом "Писек-Крашовице", где уже идет строительство ангара и учебной инфраструктуры. Завершить эти работы планируют в первой половине года.

Основным продуктом Primoco остается беспилотник One 150 – аппарат средней грузоподъемности, который в компании называют уникальным в своей нише. На сегодня изготовлено более 250 таких дронов, используемых на четырех континентах.

Среди пользователей есть и Украина: беспилотники передавались в рамках помощи от Люксембурга и Германии. Это дает производителю возможность совершенствовать технику с учетом боевого опыта, хотя детальные оценки эффективности пока не разглашаются.

Отдельное внимание привлекает потенциал этих БПЛА как перехватчиков: они могут оснащаться компактными ракетами класса "воздух-воздух", способными развивать скорость до 600 километров в час, что открывает возможность борьбы с дронами типа "Шахед".

