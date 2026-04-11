Підготовка до проєкту розпочалася ще у квітні 2024 року. Про це повідомляє Defence Express.

Що відомо про новий завод дроні у Чехії?

Запуск будівництва запланований на 2028 рік, а інвестиції оцінюються у 750 сільйонів чеських крон (приблизно 36 мільйонів доларів). Після введення комплексу в експлуатацію компанія зможе наростити випуск безпілотників до 300 одиниць щороку.

Йдеться не просто про завод, а про повноцінний технологічний хаб, ймовірно саме із цим пов’язані такі терміни узгодження проєкту та початку будівництва. До нього увійдуть адміністративні приміщення, шоурум, центр підготовки операторів і виробничий цех розміром 145 на 31 метр. У компанії підкреслюють, що комплекс охопить увесь цикл – від розробки та виробництва до демонстрації й навчання.

Новий об’єкт розмістять поруч з аеродромом "Пісек-Крашовіце", де вже триває будівництво ангара та навчальної інфраструктури. Завершити ці роботи планують у першій половині року.

Основним продуктом Primoco залишається безпілотник One 150 – апарат середньої вантажності, який у компанії називають унікальним у своїй ніші. На сьогодні виготовлено понад 250 таких дронів, що використовуються на чотирьох континентах.

Серед користувачів є й Україна: безпілотники передавалися в межах допомоги від Люксембургу та Німеччини. Це дає виробнику можливість вдосконалювати техніку з урахуванням бойового досвіду, хоча детальні оцінки ефективності наразі не розголошуються.

Окрему увагу привертає потенціал цих БПЛА як перехоплювачів: вони можуть оснащуватися компактними ракетами класу "повітря-повітря", здатними розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину, що відкриває можливість боротьби з дронами типу "Шахед".

