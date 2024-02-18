В Европе нет страны, которая была бы готова к войне, – Зеленский

Владимир Зеленский убежден, что ни одно европейское государство пока не готово к войне с Россией. По его словам, их население не готовили к такой возможности.

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Слова украинского президента – передает 24 Канал.

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Готовность Европы

Владимир Зеленский рассказал, что в 2014 году украинцы были не готовы к войне, однако в течение следующих восьми лет люди начали готовиться. Это не только вопрос оружия – но и вопрос психологического состояния. По мнению президента, пока Европа не готова к войне.

И я считаю – дай Бог, не будет новых нападений на вас со стороны России, – что в Европе нет сегодня ни одной страны, которая была бы готова к вторжению. Не потому, что мы сильнее или лучше. Мы все одинаковы. Но у нас были все эти годы,

– заявил он.

Как отметил Зеленский, психологически, с точки зрения информации и СМИ Европа не готовила собственное население к войне. По его словам, это очевидно – никто не хочет вооруженного противостояния.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов интервью Укринформу рассказал, что Россия имеет влияние в любой стране Европы.

Фактически после прихода Путина к власти россияне начали максимально активно заниматься вопросом наращивания своего присутствия за рубежом. Вопрос наличия в тех или иных странах и процессах российского следа – это вопрос только времени,

– пояснил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, все эти связи вскоре станут заметными.

Заявления Зеленского на конференции