В Европе нет страны, которая была бы готова к войне, – Зеленский
Владимир Зеленский убежден, что ни одно европейское государство пока не готово к войне с Россией. По его словам, их население не готовили к такой возможности.
Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Слова украинского президента – передает 24 Канал.
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Готовность Европы
Владимир Зеленский рассказал, что в 2014 году украинцы были не готовы к войне, однако в течение следующих восьми лет люди начали готовиться. Это не только вопрос оружия – но и вопрос психологического состояния. По мнению президента, пока Европа не готова к войне.
И я считаю – дай Бог, не будет новых нападений на вас со стороны России, – что в Европе нет сегодня ни одной страны, которая была бы готова к вторжению. Не потому, что мы сильнее или лучше. Мы все одинаковы. Но у нас были все эти годы,
– заявил он.
Как отметил Зеленский, психологически, с точки зрения информации и СМИ Европа не готовила собственное население к войне. По его словам, это очевидно – никто не хочет вооруженного противостояния.
В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов интервью Укринформу рассказал, что Россия имеет влияние в любой стране Европы.
Фактически после прихода Путина к власти россияне начали максимально активно заниматься вопросом наращивания своего присутствия за рубежом. Вопрос наличия в тех или иных странах и процессах российского следа – это вопрос только времени,
– пояснил секретарь СНБО.
По мнению Данилова, все эти связи вскоре станут заметными.
Заявления Зеленского на конференции
- Владимир Зеленский убежден, что вскоре баланс сил в НАТО изменится. По его словам, решение о применении 5 статьи будут принимать в Европе, а не в США.
- Президент акцентировал, что голосование в Конгрессе за выделение средств на помощь для Украины сейчас является ключевым вопросом. Государству важно сохранить американскую поддержку. Зеленский отмечал, как много удалось достичь благодаря американскому вооружению.
- Украинский лидер также рассказал о мифах, которые разрушила Украина после полномасштабного вторжения. Одним из таких мифов о том, что Россия может захватить другую страну за несколько дней или недель. Также Украина доказала, что российское вооружение хуже западного, а Европа может защитить себя.