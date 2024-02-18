Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Слова українського президента – передає 24 Канал.
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Готовність Європи
Володимир Зеленський розповів, що у 2014 році українці були не готові до війни, однак протягом наступних восьми років люди почали готуватися. Це не лише питання зброї – а й питання психологічного стану. На думку президента, наразі Європа не готова до війни.
І я вважаю – дай Бог, не буде нових нападів на вас з боку Росії, – що в Європі немає сьогодні жодної країни, яка була б готовою до вторгнення. Не тому, що ми є сильнішими чи кращими. Ми всі однакові. Але в нас були всі ці роки,
– заявив він.
Як зазначив Зеленський, психологічно, з погляду інформації та ЗМІ Європа не готувала власне населення до війни. За його словами, це очевидно – ніхто не хоче збройного протистояння.
Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов інтерв‘ю Укрінформу розповів, що Росія має вплив у будь-якій країні Європи.
Фактично після приходу Путіна до влади росіяни почали максимально активно займатися питанням нарощення своєї присутності за кордоном. Питання наявності в тих чи інших країнах і процесах російського сліду – це питання тільки часу,
– пояснив секретар РНБО.
На думку Данілова, всі ці зв'язки незабаром стануть помітними.
Заяви Зеленського на конференції
- Володимир Зеленський переконаний, що незабаром баланс сил у НАТО зміниться. За його словами, рішення про застосування 5 статті будуть приймати у Європі, а не в США.
- Президент акцентував, що голосування у Конгресі за виділення коштів на допомогу для України зараз є ключовим питанням. Державі важливо зберегти американську підтримку. Зеленський наголошував, як багато вдалося досягти завдяки американському озброєнню.
- Український лідер також розповів про міфи, які зруйнувала Україна після повномасштабного вторгнення. Одним із таких міфів про те, що Росія може захопити іншу країну за кілька днів або тижнів. Також Україна довела, що російське озброєння гірше за західне, а Європа може захистити себе.