С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в феврале 2022 года европейские страны импортировали российское ископаемое топливо на сумму, равную цели 2,4 тысяч истребителей F-35.

Такие цифры озвучил еврокомиссар по энергетике и жилью Дэн Йоргенсен во время пресс-конференции по представлению Плана действий ЕС по доступной энергии в Брюсселе в среду, 26 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Европа должна отказаться от российского газа

Еврокомиссар заявил, что Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. По его мнению, это вопрос не только конкурентоспособности ее экономики, но и для безопасности стран. Он говорит, что это спонсирует войну России.

Мы в Европе все еще покупаем российский газ, и таким образом косвенно помогаем Путину финансировать его войну. С начала войны мы импортировали ископаемое топливо из России на сумму, что равно стоимости 2, 4 тысячи боевых самолетов F-35. Очевидно, что так не должно быть. Мы должны быть независимы от ископаемого топлива из России,

– заявил Йоргенсен.

По его словам, высокие цены на топливо наносят ущерб европейской конкурентоспособности, поскольку в промышленном секторе Европейский Союз платит за энергию в 2– 3 раза больше, чем некоторые из конкурентов. Речь идет о США и Китае.

"Наши граждане, тратят много сил, чтобы платить энергетические счета. Около 47 миллионов европейцев в прошлом году не были способны адекватно обогревать свои дома. Так не должно быть. Нам нужно снизить цены",– подчеркнул он.

К слову, напомним, что кандидат в президенты Польши от Гражданской Коалиции Рафал Тшасковский заявил, что Европа не должно отменять санкции е против России. По его мнению, ограничения против Москвы до сих пор являются эффективными.