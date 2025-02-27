Такі цифри озвучив єврокомісар з питань енергетики та житла Ден Йоргенсен під час пресконференції з представлення Плану дій ЄС із доступної енергії у Брюсселі у середу, 26 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Європа має відмовитися від російського газу

Єврокомісар заявив, що Європа має позбавитися залежності від російського викопного палива. На його думку, це є питанням не лише конкурентоспроможності її економіки, але й безпеки для країн. Він каже, що це спонсорує війну Росії.

Ми в Європі все ще купуємо російський газ, і таким чином непрямо допомагаємо Путіну фінансувати його війну. З початку війни ми імпортували викопне паливо з Росії на суму, що дорівнює вартості 2,4 тисячі бойових літаків F-35. Очевидно, що так не має бути. Ми маємо бути незалежними від викопного палива з Росії,

– заявив Йоргенсен.

За його словами, високі ціни на паливо завдають шкоди європейській конкурентоспроможності, оскільки у промисловому секторі Європейський Союз сплачує за енергію у 2 – 3 рази більше, ніж деякі з конкурентів. Йдеться про США та Китай.

"Наші громадяни, витрачають багато сил, щоб сплачувати енергетичні рахунки. Майже 47 мільйонів європейців минулого року не були здатними адекватно обігрівати свої домівки. Так не має бути. Нам потрібно знизити ціни", – наголосив він.

До слова, нагадаємо, що кандидат у президенти Польщі від Громадянської Коаліції Рафал Тшасковський заявив, що Європа не має скасовувати санкції проти Росії. На його думку, обмеження проти Москви досі є ефективними.