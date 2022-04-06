Европа рано или поздно расширит санкции на российскую нефть и газ, — Мишель
Источник:твиттер Шарля Мишеля
Санкции по отношению к российской нефти и газу рано или поздно понадобятся. Поэтому в руководстве ЕС считают, что такие меры будут введены.
Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
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Шарль Мишель о новых санкциях против России
По его словам, новый пакет санкций содержит запрет на импорт угля. Впрочем, как он заметил, рано или поздно введут санкции в отношении нефти и газа.
И я думаю, что рано или поздно понадобятся также меры по нефти и даже газу,
– написал Мишель.
Глава Евросовета добавил, что ужесточение санкций нужно для того, чтобы держать максимальное давление на Кремль.
Напомним, Европейский Союз предложил ввести 5 пакет санкций против России, в том числе на запрет импорта угля на сумму 4 миллиарда евро в год.