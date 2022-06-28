Европа способна избавиться от российского газа уже к 2024 году, – Омельченко

Из-за военной агрессии России против Украины Европа решила отказаться от российского газа, однако пока большинство стран сделали это лишь частично. Эксперты говорят, что Европа способна избавиться от газа страны-террориста уже к 2024 году.

Об этом 24 каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он говорит, что Европа определила сроки отказа от покупки российского газа до 2027 года.

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Это больше касается тех стран, которым трудно диверсифицироваться. В частности, речь идет о Словакии или Чехии, например.

А в основном где-то на 80% Европа к 2024 году способна полностью избавиться от российского газа. И это хорошо, потому что это уменьшит доходы Газпрома,

– заявил Омельченко.

Но, как говорит эксперт, дело даже не в этом.

"Здесь еще вопрос в том, чтобы Евросоюз наконец-то "слез" с наркотической Газпромовой иглы. Ведь Россия их "подсадила" на эту ветвь еще в Советские времена Брежнева", – пояснил он.

По мнению Омельченко, когда ты "сидишь на этом наркотике" уже 50 лет, то за несколько месяцев "слезть" с него очень тяжело. Это непростой процесс, но он уверен, что ЕС преодолеет этот барьер.

К слову, в Еврокомиссии заявили, что в настоящее время 12 стран ЕС частично или полностью отключены от российского газа. В целом российские поставки газа в Европу уже сократились в 2,5 раза.

В то же время в России заявили о снижении поставок газа через "Северный поток" на 40%. Это прикрывают именно техническими проблемами. В сутки транспортируют 100 миллионов кубов газа, а раньше было 167 миллионов. Эксперты считают, что таким образом Москва хочет добиться снятия санкций.

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