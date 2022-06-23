Европа стоит на пороге смены лидеров: кто ими станет

Полномасштабная война в Украине показала, кто есть кто среди мировых руководителей и кто может занять позиции лидеров, а кто станет политическим аутсайдером и уйдет в небытие. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Новая Европа

Анджей Дуда уверенно стал выталкивать из геополитической карты таких ныне слабых лидеров старой Европы, как Шольц и Макрон.

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Это подтверждают его публичные высказывания и рабочие визиты в страны Европы. На словах и деле Дуда позиционирует себя как лидер.

"Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, надо позволить ей сохранить лицо", – заявил польский президент. Смелое заявление адресовано другим лидерам, которые не определились или до сих пор думают, что в условиях войны можно оставаться "нейтральными".

Кроме того, ставку на Дуду делают и США. Еще один стратегический партнер Америки – премьер министр Британии Борис Джонсон. Недавно он получил вотум доверия и, таким образом, закрепил свои позиции. И именно с ними, Дудой и Джонсоном Джо Байден будет вести дальнейший диалог и решать энергетические вопросы.

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Мир ждет "смена полюсов"

В то же время беспозвоночность французского и немецкого лидеров, которые заигрывают с Россией, может обернуться против них волной недоразумений и протестов внутри их стран. И уже весной в этих регионах может прокатиться серия митингов и даже недоверие.

А мы сможем наблюдать после окончания войны в нашей стране создание нового сильного союза, ключевую роль в котором сыграет Америка, а к ней присоединятся Украина, Польша, Британия.

Также это объединение могут пополнить страны Балтии, объединившись в так называемую новую Европу, которая будет иметь четкие цели и конкретного врага в лице России. Такой альянс даст прорыв в экономике. Его действия будут быстрыми, эффективными и решительными.

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