Европарламент принял резолюцию по российскому влиянию на ЕС: также хотят ограничить Медведчука
Европарламент в четверг, 25 апреля, принял резолюцию по российскому влиянию на Евросоюз. Евродепутаты отметили противодействие российской пропаганде и усиление внутренних расследований, учитывая июньские выборы в Европейский парламент.
В частности, в резолюции призывают правительства государств-членов ЕС ввести срочные меры по ограничению российского влияния накануне выборов в Европарламент. Об этом передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Санкции против российских пропагандистов и Медведчука
Европарламент просит ввести санкции против российских пропагандистов и СМИ, а также добавить ограничения в отношении Виктора Медведчука и его друга Артема Марчевского, который работает в Voice of Europe.
Соответствующую резолюцию поддержали 429 евродепутатов, еще 27 – проголосовали против, 48 – воздержались. В Европарламенте считают, что самой большой угрозой остается Россия.
Евродепутаты предлагают усилить внутреннюю безопасность и ввести обязательное обучение по безопасности для депутатов Европарламента и сотрудников.
Кроме того, учитывая новости о получении средств от Кремля ультраправым депутатом Максимилианом Крахом и подозрением, что его помощник шпионит в пользу Китая, Европарламент требует от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" раскрыть источники финансирования.
Резолюция Европарламента о президентских выборах в России: что известно
- Европейский парламент принял резолюцию, в которой назвал президентские выборы в России недемократическими, а проведение их на оккупированных территориях – нелегитимным.
- В ней депутаты Европарламента призывают ввести санкции против лиц, которые принимали участие в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины.
- Евродепутаты также отметили, что проведение выборов на оккупированных территориях является серьезным нарушением суверенитета Украины, а местных жителей заставляли голосовать под дулами автоматов российских солдат.
- В резолюции также призвали ограничить контакты с Путиным и общаться только по поводу регионального мира, гуманитарных и правозащитных целей. Эти вопросы включают обмен пленными, возвращение депортированных детей в Украину и освобождение политических заключенных.