В ЕС возмутились тем, что Орбан поздравил Путина с "переизбранием" на пост президента

В Европейском парламенте приняли резолюцию о президентских выборах в России. Там призвали государства-члены ЕС и международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными.

Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе передает, что в Европарламенте возмутились, что премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с так называемым переизбранием на пост президента. В частности, он тогда заявил, что Венгрия готова расширять сотрудничество с Россией.

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В ЕС возмущены действиями Орбана

У резолюции Европарламент призывает ограничить контакты с российским диктатором Владимиром Путиным только в вопросах, касающихся мира, гуманитарных и правозащитных целей, таких как обмен пленными, возвращение детей в Украину и освобождение политических заключенных.

В частности там возмутились премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил поздравить Путина.

Огорчает тот факт, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил разорвать ряды с ЕС и поздравил Владимира Путина с его фиктивным переизбранием,

– заявили в Европарламенте.

Резолюция о президентских выборах в России: что известно