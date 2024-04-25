В ЕС возмутились тем, что Орбан поздравил Путина с "переизбранием" на пост президента
В Европейском парламенте приняли резолюцию о президентских выборах в России. Там призвали государства-члены ЕС и международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными.
Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе передает, что в Европарламенте возмутились, что премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с так называемым переизбранием на пост президента. В частности, он тогда заявил, что Венгрия готова расширять сотрудничество с Россией.
Смотрите также "Он понимает только язык силы": фон дер Ляйен объяснила, почему ЕС должен мощно ответить Путину
В ЕС возмущены действиями Орбана
У резолюции Европарламент призывает ограничить контакты с российским диктатором Владимиром Путиным только в вопросах, касающихся мира, гуманитарных и правозащитных целей, таких как обмен пленными, возвращение детей в Украину и освобождение политических заключенных.
В частности там возмутились премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил поздравить Путина.
Огорчает тот факт, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил разорвать ряды с ЕС и поздравил Владимира Путина с его фиктивным переизбранием,
– заявили в Европарламенте.
Резолюция о президентских выборах в России: что известно
- В резолюции Европарламент призвал ввести санкции против причастных к организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины.
- Евродепутаты заявили, что проведение выборов на временно оккупированных территориях является серьезным нарушением суверенитета Украины. Они также отметили, что местных жителей заставляли голосовать в присутствии вооруженных российских солдат.
- Теперь эту резолюцию подадут на рассмотрение верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепу Боррелю, Совету ЕС, правительствам и парламентам государств-членов, Совету Европы, ОБСЕ, а также будет направлена информация российским властям.