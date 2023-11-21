"Простите за ошибку": Европарламент опубликовал карту Украины без Крыма, но позже удалил

Европейский парламент 21 ноября опубликовал карту торговых соглашений ЕС, правда, Украину изначально изобразили без Крыма. Позже инфографику удалили и опубликовали новую.

Вероятно, говорилось о том, что ЕС не заключает торговых договоров на оккупированных территориях. Впрочем, эта публикация вызвала массовое возмущение и не только среди украинцев, передает 24 Канал.

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В Европарламенте извинились за ошибку

Европейский парламент днем 21 ноября опубликовал инфографику, на которой показал торговые соглашения Европейского Союза с разными странами. Украину на карте выделили зеленым цветом, впрочем, Крым остался серым, как и страна-оккупант.

Европарламент выделил Украину без Крыма – больше в галерее

Публикация такой карты вызвала негодование в сети. Пользователи стали указывать на ошибку и карту оперативно удалили.

В Европарламенте также извинились за публикацию. В сети признали, что допустили ошибку и подчеркнули, что впоследствии будет опубликована обновленная версия.

Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Извините за ошибку, мы работаем над ее исправлением. Обновленная версия будет опубликована в ближайшее время,

– говорится в сообщении Европарламента.

Позже в сети опубликовали обновленную инфографику с картой Украины. На ней Украина изображена одним цветом вместе с Крымом.

Инфографику издали из сети Х, а также официальной страницы Европарламента. Впрочем, карта до сих пор доступна по ссылке в библиотеке изображений на сайте ЕП.



Обновленная инфографика Европарламента / Скриншот

Разведчики передали "привет" оккупантам у Крымского моста

Спецподразделение Главного управления разведки "Артан" передал "привет" российским захватчикам во временно оккупированном Крыму. На видео, которое 24 Канала предоставили источники, показали Крымский мост. После этого в кадре появилось изображение украинского флага и надпись: "ГУР Артан".

Кадры заинтриговали сеть. Следует отметить, что публикация этого видео не навредит работе украинских защитников.

Оккупантам в Крыму передают "поздравления": смотрите видео