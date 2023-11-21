Ймовірно, мовилося про те, що ЄС не укладає торгових договорів на окупованих територіях. Втім, ця публікація викликала масове обурення й не лише серед українців, передає 24 Канал.

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У Європарламенті перепросили за помилку

Європейський парламент удень 21 листопада опублікував інфографіку, на якій показав торгові угоди Європейського Союзу з різними країнами. Україну на мапі виділили зеленим кольором, втім, Крим – лишився сірим, як і країна-окупант.

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Публікація такої карти викликала обурення у мережі. Користувачі почали вказувати на помилку й карту оперативно видалили.

У Європарламенті також перепросили за публікацію. У мережі визнали, що припустилися помилки й наголосили, що згодом буде опублікована оновлена версія.

Дякуємо всім, хто вказав на помилку в ранковій інфографіці. Вибачте за помилку, ми працюємо над її виправленням. Оновлена ​​версія буде опублікована найближчим часом,

– мовиться у повідомленні Європарламенту.

Згодом у мережі опублікували оновлену інфографіку з мапою України. На ній Україна зображена одним кольором разом з Кримом.

Інфографіку видали з мережі Х, а також офіційної сторінки Європарламенту. Втім, карта й досі доступна за посиланням у бібліотеці зображень на сайті ЄП.



Оновлена інфографіка Європарламенту / Скриншот

Розвідники передали "привіт" окупантам біля Кримського мосту

Спецпідрозділ Головного управління розвідки "Артан" передав "привіт" російським загарбникам у тимчасово окупованому Криму. На відео, яке 24 Каналу надали джерела, показали Кримський міст. Після цього у кадрі з'явилося зображення українського прапора й напис: "ГУР Артан".

Кадри заінтригували мережу. Варто наголосити, що публікація цього відео не нашкодить роботі українських захисників.

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