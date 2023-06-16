Европарламент призвал Зеленского не подписывать скандальный закон 5655 Шуляк

Европарламент принял резолюцию, в которой есть четкая оговорка о подписании президентом градостроительной "реформы" – скандального законопроекта 5655. Эту законодательную инициативу лоббирует глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

На соответствующий пункт №17 в резолюции обратило внимание движение "Честно". Отметим, документ Европарламент принял вчера, 15 июня.

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"17. Предостережение относительно использования будущих усилий по реконструкции для внесения изменений в законодательство таким образом, чтобы принести пользу определенным интересам за счет равных условий игры и прозрачности; призываем Президента Зеленского не подписывать проект №5655 о градостроительной деятельности", – говорится в документе Европарламента.

Движение ЧЕСТНО уже неоднократно отмечало, что этот законопроект разработан в интересах неблагочестивых застройщиков и без учета замечаний других стейкхолдеров.

Ряд общественных организаций объединились, чтобы противостоять этому некачественному документу, который протащили благодаря голосам экс-ОПЗЖ в конце 2022 года,

– отметила она.

Она отмечает, что ЧЕСТНО инициировал совместное заявление общественных организаций, к которому присоединились СМИ, Ассоциация городов и архитекторы. Более того, Думанская обратила внимание на то, что с самого начала текст проекта не был доступным, а в сессионном зале тысячи правок приняли без обсуждения. Более 42 тысячи граждан требуют ветировать проект, который сейчас на рассмотрении у Президента Владимира Зеленского.

Европарламент предлагает расширить роль местного самоуправления

Фактически местное самоуправление, независимые архитекторы и общественность встали на защиту Президента, которого строительная мафия и некоторые чиновники пытались ввести в заблуждение.

Кроме того, следует обратить внимание и на 15-й пункт резолюции, в котором предлагают расширить роль местного самоуправления в восстановлении Украины, в частности – Ассоциации городов Украины.

"15. Призывает правительство Украины продолжать укреплять местное самоуправление и закрепить успех реформы децентрализации в общей архитектуре процессов ремонта, восстановления и реконструкции в Украине, в частности, предоставив местным органам власти заметную роль в принятии решений – составление проектов реконструкции; обращает внимание на Ассоциацию украинских городов и Европейский альянс городов и регионов за реконструкцию Украины, последний из которых был запущен 30 июня 2022 как инструмент для картирования местных и региональных потребностей в Украине", – говорится в документе Европарламента.

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