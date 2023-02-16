Европарламент принял резолюцию по самолетам и танкам для Украины

Европарламент принял резолюцию, призывающую предоставить Украине истребители. В Европарламенте призвали продолжать военную помощь Украине столько, сколько она потребуется.

Евродепутаты призвали ЕС серьезно рассмотреть поставки в Украину соответствующих истребителей, вертолетов, ракетных систем, а также существенное увеличение поставок боеприпасов.

Смотрите также Изменят ход войны: основные характеристики F-16 и позиция Запада по передаче самолетов Украине

В Европарламенте просят помочь Украине вернуть свои территории

"За" проголосовали 444 депутата, "против" – 26, воздержались – 37. Финальный текст резолюции со всеми поправками еще не опубликован.

Евродепутаты просят предоставить Украине военную помощь, чтобы наша страна могла не только защищаться, но вернуть полный контроль над всей территорией в пределах своих международно признанных границ.

Санкции и российские активы: о чем идет речь в резолюции Европарламента

Резолюция, которая не является юридически обязывающим документом и лишь выражает политическую позицию по определенному вопросу, призывает страны ЕС согласовать 10 готовящихся пакет санкций против России и существенно расширить его.

Также евродепутаты призывают позаботиться о большей эффективности уже введенных санкций и блокировки лазеек, позволяющих обходить их.

Евродепутаты призывают разработать юридический механизм для конфискации замороженных в ЕС российских активов, чтобы направить эти средства для восстановления Украины и компенсаций пострадавшим от войны.

Отмечается, что после завершения войны с России следует взыскать значительные репарации и направить их на восстановление Украины.

Парламентарии поддерживают решение Евросовета предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление и призывают украинскую сторону, Еврокомиссию и Совет ЕС работать над запуском переговоров о членстве уже в 2023 году.

В то же время там напомнили, что движение в ЕС – это процесс, основанный на реальных достижениях и выполнении соответствующих процедур и критериев.

Недавно в Европарламенте выступил Зеленский