Европарламент принял резолюцию по самолетам и танкам для Украины
Источник:Европарламент
Европарламент принял резолюцию, призывающую предоставить Украине истребители. В Европарламенте призвали продолжать военную помощь Украине столько, сколько она потребуется.
Евродепутаты призвали ЕС серьезно рассмотреть поставки в Украину соответствующих истребителей, вертолетов, ракетных систем, а также существенное увеличение поставок боеприпасов.
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В Европарламенте просят помочь Украине вернуть свои территории
"За" проголосовали 444 депутата, "против" – 26, воздержались – 37. Финальный текст резолюции со всеми поправками еще не опубликован.
Евродепутаты просят предоставить Украине военную помощь, чтобы наша страна могла не только защищаться, но вернуть полный контроль над всей территорией в пределах своих международно признанных границ.
Санкции и российские активы: о чем идет речь в резолюции Европарламента
Резолюция, которая не является юридически обязывающим документом и лишь выражает политическую позицию по определенному вопросу, призывает страны ЕС согласовать 10 готовящихся пакет санкций против России и существенно расширить его.
Также евродепутаты призывают позаботиться о большей эффективности уже введенных санкций и блокировки лазеек, позволяющих обходить их.
Евродепутаты призывают разработать юридический механизм для конфискации замороженных в ЕС российских активов, чтобы направить эти средства для восстановления Украины и компенсаций пострадавшим от войны.
Отмечается, что после завершения войны с России следует взыскать значительные репарации и направить их на восстановление Украины.
Парламентарии поддерживают решение Евросовета предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление и призывают украинскую сторону, Еврокомиссию и Совет ЕС работать над запуском переговоров о членстве уже в 2023 году.
В то же время там напомнили, что движение в ЕС – это процесс, основанный на реальных достижениях и выполнении соответствующих процедур и критериев.
Недавно в Европарламенте выступил Зеленский
- 9 февраля президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте во время визита в Брюссель. Зеленский поблагодарил страны ЕС за поддержку и внимание к Украине.
- Во время выступления глава государства отметил общие ценности Украины и Европы. Он отметил, что Россия пытается уничтожить украинский европейский образ жизни.
- Зеленский сообщил, что Кремль считает 140 миллионов своих граждан как тела, способные нести оружие. Он сказал, что Украина побеждает и приближается к побеждающему ЕС.