Европарламент признал ответственность Кремля за преступления вагнеровцев
Источник:Европарламент
Депутаты Европарламента приняли резолюцию о нарушении прав человека вагнеровцами. Именно власти России несут ответственность за совершенные этим формированием преступления.
За принятие документа о нарушении прав человека российскими наемниками из ЧВК "Вагнера" проголосовали 585 депутатов Европарламента, зато 40 были против, еще 43 – воздержались.
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Признание ответственности России за преступления вагнеровцев
Европейские депутаты осудили жестокие преступления, совершенные российской организацией ЧВК "Вагнера" и родственными с ней военными группировками в различных зонах конфликта.
Депутаты подчеркнули, что именно Россия ответственна за финансирование, тренировки, организацию и оперативное командование этими парамилитарными группами. В Европарламенте считают, что действия вагнеровцев совпадают с попытками России усилить свое влияние в таких зонах.
ЧВК "Вагнера", как и другие наемники в сфере безопасности, должны восприниматься как теневые организации России,
– подчеркнули в документе.
Места, где заметили вагнеровцев
В резолюции сказано, что российские наемники участвуют во многих конфликтах по всему миру.
В частности, след российских наемников заметили в
- Украине,
- Сирии,
- Судане,
- Мозамбика,
- Ливии,
- Центральноафриканской Республике,
- Венесуэле.
Страны просят прекратить сотрудничество с вагнеровцами
Учитывая последствия преступлений наемников России, депутаты приветствовали заявление высокого представителя Евросоюза об обязательном принятии санкций ЕС против людей и учреждений, связанных с ЧВК "Вагнера", а также тех, которые работают с ними.
Европейские политики обратили внимание на необходимость запрета на путешествия и замораживание активов для всех оперативных работников компании.
Кроме того, Европарламент призвал все страны, пользующиеся "услугами" вагнеровцев, прервать любые связи ими.Обратите внимание! Недавно Совет министров ЕС по иностранным делам принял решение о наложении санкций Евросоюза на ЧВК "Вагнера", а также людей и учреждений, которые причастны к ее деятельности.