Европарламент признал ответственность Кремля за преступления вагнеровцев

Депутаты Европарламента приняли резолюцию о нарушении прав человека вагнеровцами. Именно власти России несут ответственность за совершенные этим формированием преступления.

За принятие документа о нарушении прав человека российскими наемниками из ЧВК "Вагнера" проголосовали 585 депутатов Европарламента, зато 40 были против, еще 43 – воздержались.

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Признание ответственности России за преступления вагнеровцев

Европейские депутаты осудили жестокие преступления, совершенные российской организацией ЧВК "Вагнера" и родственными с ней военными группировками в различных зонах конфликта.

Депутаты подчеркнули, что именно Россия ответственна за финансирование, тренировки, организацию и оперативное командование этими парамилитарными группами. В Европарламенте считают, что действия вагнеровцев совпадают с попытками России усилить свое влияние в таких зонах.

ЧВК "Вагнера", как и другие наемники в сфере безопасности, должны восприниматься как теневые организации России,

– подчеркнули в документе.

Места, где заметили вагнеровцев

В резолюции сказано, что российские наемники участвуют во многих конфликтах по всему миру.

В частности, след российских наемников заметили в

Украине,

Сирии,

Судане,

Мозамбика,

Ливии,

Центральноафриканской Республике,

Венесуэле.

Страны просят прекратить сотрудничество с вагнеровцами

Учитывая последствия преступлений наемников России, депутаты приветствовали заявление высокого представителя Евросоюза об обязательном принятии санкций ЕС против людей и учреждений, связанных с ЧВК "Вагнера", а также тех, которые работают с ними.

Европейские политики обратили внимание на необходимость запрета на путешествия и замораживание активов для всех оперативных работников компании.

Кроме того, Европарламент призвал все страны, пользующиеся "услугами" вагнеровцев, прервать любые связи ими.