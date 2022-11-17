Европарламент согласовал резолюцию о признании России спонсором терроризма: когда голосование

В Европарламенте согласовали резолюцию, в которой Россию должны признать спонсором терроризма. Вскоре за нее будут голосовать.

Переговоры политических групп Европарламента продолжались 4 часа. Об этом заявил депутат Европарламента Андрюс Кубилюс. В конце концов, пришли к согласию относительно текста.

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Что содержит текст резолюции

Будут голосовать за резолюцию на следующей неделе. В документе будет тезис: "Европейский парламент признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства".

После четырех часов переговоров между политическими группами ЕП было достигнуто соглашение о тексте,

– рассказал Кубилюс.

Отметим, что евродепутат Витольда Ващиковский считает, что шансы принять резолюцию – 50 на 50. Дело в том, что некоторые страны ЕС до сих пор боятся последствий. В частности, расторжение дипломатических отношений с Россией и усиление санкций против нее.

Ряд государств уже признали Россию государством-террористом

Сенат Польши 26 октября поддержал резолюцию. Польша осудила российскую агрессию и призвала другие страны признать правительство России террористическим режимом.

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. Такое же решение приняли Эстония и Литва.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим. Резолюция была принята единогласно.

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