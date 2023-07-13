Украина получит больше боеприпасов и ракет: Европарламент принял важное решение

Евросоюз утвердил план увеличения производства ракет и боеприпасов. Соответствующее решение парламент принял 13 июля.

Все для преодоления текущего дефицита, отметили в пресс-службе Европарламента. Об этом пишет 24 Канал.

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Доставку боеприпасов и ракет планируют ускорить

Акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP) преследует цель ускорить доставку боеприпасов и ракет в Украину и помочь государствам-членам пополнить свои арсеналы,

– подчеркнули в Европарламенте.

Добавили, что, вводя целевые меры, в частности финансирование в размере 500 миллионов евро, ASAP нацелен увеличить производственные мощности ЕС для устранения текущей нехватки оборонной продукции, такой как артиллерийские боеприпасы, ракеты и их компоненты.

Евродепутаты также настаивали на том, чтобы страны ЕС снабжали наше государство боеприпасами, финансируемыми согласно этому законодательству, без экспортных ограничений.

Сегодняшнее голосование знаменует собой еще один шаг вперед для безопасности и обороны Европы, а также в нашей несгибаемой поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Мы выполнили наиболее важный аспект закона: обеспечение большего количества боеприпасов для Украины. Это свидетельство солидарности Европы и нашей коллективной безопасности,

– подчеркнул руководитель переговорной группы Кристиан Бушой.

Соответствующее решение набрало 505 голосов, еще 56 "против", а 21 – "воздержался". Впрочем, теперь его должен одобрить Совет.

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Краткая справка о ASAP