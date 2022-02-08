В Европе не верят, что Путин начнет такую же войну, как Гитлер в 1941-м

Жозеп Боррель считает, что Россия не отважится начать полномасштабное вторжение в Украину. Верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул, что тогда ситуация бы напоминала боевые действия нацистской Германии против СССР в 1941 году.

Об этом Боррель сообщил, выступая в Вашингтоне. Главный дипломат считает, что сейчас самый ключевой момент со времен завершения холодной войны.

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Боррель не считает, что начнется полномасштабная война

Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, наподобие Второй мировой войны. Я не думаю, что Россия намерена ворваться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 41-м,

– подчеркнул Боррель.

Верховный представитель ЕС отметил, что, несмотря на угрозу, он не думает, что будут "классические" боевые действия – с использованием пехоты, оккупацией городов и захватом территорий. Боррель предполагает, что, увеличив концентрацию войск на границе, Москва хотела проверить прочность и слаженность действий НАТО и готовность к жесткой реакции.

Россия может поставить "свой сапог на украинскую землю", – Боррель

Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный ущерб, ставя свой сапог на ее землю. Но, кроме этого, есть кибервойна, есть политическая дестабилизация, захваченные территории Донбасса,

– добавил Боррель.

Главный европейский дипломат заверил, что страны НАТО и партнеры солидарны в своей позиции и готовы жестко реагировать на агрессию.

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Евросоюз об угрозе вторжения России в Украине: коротко

Президент Владимир Зеленский 5 февраля пообщался по телефону с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Политики пообщались по поводу эскалации, угрожающей со стороны России, в пределах всех имеющихся форматов.

Мишель заверил, что в Европе прилагают все возможные усилия для сохранения мира.

В Евросоюзе подготовили пакет "жестких и комплексных" санкций против России, если он нападет на Украину.

Они будут предусматривать ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта, в частности техники.

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