В Европе снова заговорили об отправке войск в Украину: кого на самом деле могут направить

Западные СМИ сообщают, что ЕС рассматривает возможность отправить своих военных в Украину. В первую очередь активность по этому поводу проявила Франция. Но вероятнее всего, что речь идет не о военных с автоматами в руках, которые будут воевать на стороне ВСУ, а о людях, которые будут заниматься техническими функциями.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, предположив, что это могут быть специалисты, которые будут обучать украинских бойцов, или заниматься кибербезопасностью, или инженерными вопросами.

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Показательное поведение ЕС в сторону США

Среди командированных Европой в Украину могут быть люди, которые будут оказывать техническую поддержку, чтобы улучшить способность Украины эффективнее и оперативнее выполнять задачи, которые перед ней в период войны определены.

Потому что, по словам Джигуна, желание непосредственно вмешиваться в российско-украинскую войну, размещая своих военных с оружием на границе и таким образом сдерживая российских солдат, пока у партнеров Украины нет.

Но такой "пас" в сторону США и нового президента Трампа, который говорит, что хочет оплачивать меньшие чеки из американского бюджета на это противостояние или любые другие, может быть частью демонстрации серьезных намерений европейцев быть активнее вовлеченными в урегулирование российско-украинской войны,

– озвучил политолог.

Решение об отправке своих специалистов Европа, по мнению политолога, может принять и реализовать на практике.

Однако пока это больше похоже на политические заявления, которые имели электоральную в том числе почву, как в случае с Францией, и были направлены на то, чтобы продемонстрировать свое лидерство,

– считает Джигун.

Отметим, что возможность отправки войск в Украину европейские страны рассматривают на фоне вероятного снижения поддержки ВСУ со стороны США после того, как в Белый дом войдет новый президент Дональд Трамп. Сначала об этом заговорил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале, однако не все страны ЕС положительно на это отреагировали, в частности такую инициативу не поддержала Германия.