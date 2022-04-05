Европе пора понять: Буча – лишь начало правды о современной России, – Подоляк

Михаил Подоляк заявил, что Европе, которая до сих пор боится остаться без газа и нефти, пора понять: Буча – лишь начало правды о современной России. Несмотря на это, он призвал западных парнеров предоставить Украине тяжелое оружие.

Соответствующее сообщение советник главы Офиса Президента опубликовал в своем твиттере.

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"Европе, которая все еще боится остаться без газа и нефти, пора понять: Буча – лишь начало правды о современной России", – подчеркнул политик.

По словам Подоляка, дальше будут еще сотни других украинских городов, где побывал людоедский "русский мир".

Не хотите страдать от "бучанского синдрома" завтра – дайте тяжелое оружие сегодня,

– добавил советник главы ОПУ.

Стоит заметить, что из-за зверств оккупантов на Киевщине, ЕС должен принять новые санкции против России. Как отметил министр европейских дел Франции Клеман Бон, вероятно, это произойдет уже 6 апреля.

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