Мерц призвал сепарироваться от США: какие механизмы Европа может использовать

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, победивший на выборах в Бундестаг, заявил, что США и Россия объединяются, причем делают это через голову Украины, а значит – через голову Европы.

В связи с этим немецкий политик призвал Европу стать независимой от Соединенных Штатов Америки. Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун сказал 24 Каналу, сможет ли Европа достичь этой независимости.

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"Это будет повестка дня на ближайшие годы"

Как отметил политолог, независимость европейских стран от Соединенных Штатов зависит в большей степени от того, о каком секторе идет речь. В частности, если говорить о политической самостоятельности, экономические возможности, то, конечно, Европа вне Соединенных Штатов несмотря на то, что американский рынок всегда был очень привлекательным для любого бизнеса.

Если речь идет о политической самостоятельности, то нужно говорить в контексте того, насколько существует единое видение будущего Европы. Несмотря на то, что в Европейском Союзе есть страны, которые стремятся к дружбе с Россией и пытаются быть раскольниками внутри Европейского Союза, о политической самостоятельности не приходится говорить. Есть лишь отдельные силы, которые хотели бы объединить европейцев против угрозы как с Востока, так и с Запада.

После прихода новой власти в Германии как безоговорочного лидера Европейского Союза на пару с Францией, в стремлении продемонстрировать эту субъектность и самостоятельность Украину будут ждать шаги по изменению вообще европейских институтов того, как они работают, принимают решения, имеют ли право выгонять кого-то из своего состава,

– сказал Джигун.

По его мнению, это будет повестка дня на ближайшие годы для европейского сообщества. Впрочем, о военной самостоятельности Европы вообще не приходится говорить. Оружие, которое нужно Европе и Украине для защиты от внешней угрозы, есть только в США.

Не было просчитано на несколько шагов вперед стратегии европейской оборонной прочности, чтобы исключить сейчас дискуссии о том, что на Европу могут напасть и даже захватить часть ее территорий,

– отметил политолог.

В определенной степени Европа просыпается. Приятно, что именно Мерц стал лидером партии, которая получила сейчас наибольшее количество голосов. Есть уверенность в том, что не будет сформирована пророссийская коалиция с участием "Альтернативы для Германии".

Поэтому, совместными усилиями французов, немцев, итальянцев и нескольких других ключевых экономик Европейского Союза есть шансы, что европейские страны смогут вернуться на трек своего политического, субъектного и сильного присутствия.

К слову, Мерц обвинил США в том, что им безразлично будущее Украины, а соответственно и Европы.