У зв'язку з цим німецький політик закликав Європу стати незалежною від Сполучених Штатів Америки. Політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун сказав 24 Каналу, чи зможе Європа досягти цієї незалежності.

Цікаво Шольц на таке не пішов би: наскільки рішучим може бути Мерц у підтримці України

"Це буде порядок денний на найближчі роки"

Як зазначив політолог, незалежність європейських країн від Сполучених Штатів залежить більшою мірою від того, про який сектор йдеться. Зокрема, якщо говорити про політичну самостійність, економічні можливості, то, звісно, Європа поза Сполученими Штатами попри те, що американський ринок завжди був дуже привабливим для будь-якого бізнесу.

Якщо йдеться про політичну самостійність, то тут потрібно говорити в контексті того, наскільки існує єдине бачення майбутнього Європи. Зважаючи на те, що в Європейському Союзі є країни, які прагнуть дружби з Росією та намагаються бути розкольниками всередині Європейського Союзу, про політичну самостійність не доводиться говорити. Є лише окремі сили, які хотіли б об'єднати європейців проти загрози як зі Сходу, так і з Заходу.

Після приходу нової влади в Німеччині як беззаперечної лідерки Європейського Союзу на пару із Францією, у прагненні продемонструвати цю суб'єктність і самостійність на Україну чекатимуть кроки по зміні взагалі європейських інституцій того, як вони працюють, ухвалюють рішення, чи мають право виганяти когось зі свого складу,

– мовив Джигун.

На його думку, це буде порядок денний на найближчі роки для європейської спільноти. Втім, про військову самостійність Європи взагалі не доводиться говорити. Зброя, яка потрібна Європі та Україні для захисту від зовнішньої загрози, є лише у США.

Не було прораховано на декілька кроків вперед стратегії європейської оборонної міцності, аби унеможливити зараз дискусії щодо того, що на Європу можуть напасти й навіть захопити частину її територій,

– зауважив політолог.

Певною мірою Європа прокидається. Приємно, що саме Мерц став лідером партії, яка отримала зараз найбільшу кількість голосів. Є впевненість в тому, що не буде сформовано проросійської коаліції за участю "Альтернативи для Німеччини".

Відтак, спільними зусиллями французів, німців, італійців та декількох інших ключових економік Європейського Союзу є шанси, що європейські країни зможуть повернутися на трек своєї політичної, суб'єктної та сильної присутності.

До слова, Мерц звинуватив США у тому, що їм байдуже майбутнє України, а відповідно і Європи.