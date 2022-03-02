Европейцы уже не готовы получать кровавые российские деньги

Главный лоббист России Герхард Шредер остался наедине. Все сотрудники его офиса уволились, поскольку он не готов жестко осудить Россию.

Вроде бы маленький штрих, но фантастически показательный. Рядовые немцы уже не готовы получать грязные, а теперь и кровавые российские деньги.

Важно Почему война России против Украины – это геноцид

Нет сотрудничеству с оккупантами

Говорите всем своим бизнес-партнерам, просто знакомым за границей прекратить сотрудничество с россиянами. Полностью. Никакого бизнеса.

Датская компания Maersk отказалась загружать российские товары в свои контейнеры.

Доставайте все компании, чтобы делали то же самое. Нужно изолировать Россию. А Шредер наконец-то свое получил.

Россияне разбомбили мирный Житомир – смотрите видео:

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