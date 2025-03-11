Европейцы считают Трампа угрозой и это приводит к уникальным последствиям

Почему Трамп ведет себя как хулиган? Ответ – как в старом анекдоте про собаку. Потому что может.

Европа осознала уязвимость

Роль США в обеспечении безопасности не только ЕС, но и всего НАТО, сейчас является решающей. Зависимость от США распространяется на большинство европейских вооруженных сил в поддержке связи, электронной борьбе и пополнении боеприпасов в любом серьезном конфликте. Об этом заявила Лана Зеркаль, информирует 24 Канал.

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Недавний резкий поворот во внешней политике США поставил под сомнение целый ряд вещей, которые мир воспринимал как должное, а также вызвал большое беспокойство относительно надежности США как ключевого оборонного партнера.

Осознание уязвимости побудило к фундаментальным шагам, направленным на развитие европейского единства. Шаги, которые были остановлены на десятилетия, сейчас осуществляются.

Стоит обратить внимание на три ключевых направления, которые будут разворачиваться.

Первый – усиление европейской обороны.

Второй – совместные европейские заимствования для целей обороны.

Третий – преодоление разрыва между Великобританией и ЕС.

Масштаб вызова огромен, именно поэтому его пытались не замечать годами. Европейские аналитические центры уже подсчитали, что Европе требуется увеличение расходов на оборону минимум на 250 миллиардов евро в год. Это означает чуть ли не удвоение бюджетов – с 2 до 3,5% ВВП. Это мы еще не учли необходимость найти дополнительно 300 000 военных, чтобы нарастить обороноспособность.

Именно эта тотальная зависимость стран от американской оборонной промышленности и дает Трампу возможность буллить лидеров европейских стран – от Великобритании до Украины.

Однако его буллинг всегда имеет четкую цель, которую стоит понимать. По удачному выражению британского политика Найджела Фараджа, Трампа следует воспринимать серьезно, но не обязательно всегда буквально. Пока что мы воспринимаем Трампа буквально. И эмоционально реагируем каждое утро на его заявления. Как будто до сих пор ищем ответы на вопрос – Who is Mr. Trump?

Трамп является избранным президентом США, который работает в соответствии с мандатом, предоставленного американским народом. Американцы доверили ему реализовать программу, которая была известна и понятна задолго до выборов президента США. Он ее реализует в понятный для него способ, который The Economist называет brutal negotiations. Здесь уже нет иллюзий и вопросов.

Европейцы считают Трампа угрозой

Переговоры в Джидде очевидно тоже будут жестокими и будут ломать полностью наше восприятие "справедливости". Переговоры между большими и малыми и зависимыми никогда не бывают легкими. Их надо воспринимать как поле боя, где есть множество вариантов развития, но это требует холодной головы и контроля над эмоциями.

Встречи и переговоры Эммануеля Макрона и Кира Стармера с Трампом также были изрядно сложными. Команда Стармера накануне встречи отработала более 10 возможных сценариев развития диалога и готовила его в течение трех недель.

Очевидно, что дипломатия – это искусство компромиссов. Почти никогда не возможно достичь всех своих целей. Но "булер" не меняет атакующую тактику, и это делает его предсказуемым, а значит создает переговорные возможности. Надеюсь, именно для проработки этих переговорных позиций в Киев приезжал Джонатан Пауэл – советник по нацбезопасности премьер-министра Стармера.

Прагматизм и контроль над эмоциями нужен не только переговорщикам. Это касается всего общества. 78% британцев считают Трампа угрозой для своей страны, как и 74% немцев и 69% французов. Но это не приводит к паническим настроениям, а лишь к уникальным со времен холодной войны цифр поддержки европейцами расходов на обороноспособность, несмотря на очевидные проблемы с экономическим ростом.

Последние исследования демонстрируют, что эту идею поддерживают до 45% граждан Франции, Германии и Великобритании. Даже агрессия России не могла достичь этого эффекта – мандата европейским политикам на оборонные расходы.

Реакция нашего общества отличается крайней эмоциональностью и, как на качелях, колеблется от любви до ненависти к США. От "Трамп придет – порядок наведет" качели качнулись до "Трамп – фашист и российский шпион". Эти нарративы намеренно подпитываются кремлевскими ботами для создания внутреннего конфликта в обществе и его поляризации. Такая стратегия направлена на раскол и разрушение, демотивацию на фронте. Она является любимой чашкой Петри для российской дезинформации.

Возвращение к прагматизму требует не слов и призывов, а четкой стратегии. Нам стоит сфокусироваться на том, каких целей мы достигаем, кто наш враг и какова цена вопроса. В фокусе должно быть спасение страны, получения максимального количества помощи и четкое понимание, что за все придется платить. Все остальное – вторично, как бы брутально это не звучало.