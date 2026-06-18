Украина и ЕС приближаются к созданию Европейской антибаллистической системы, – Зеленский

Европейский Союз совместно с Украиной в четверг, 18 июня, наконец-то сделает первый шаг к созданию будущей Европейской антибаллистической системы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает "24 Канал".

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Чего ждать от "Рамштайна"?

Владимир Зеленский сообщил, что в Брюсселе состоится ряд встреч, а также очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Подготовка к этому мероприятию началась еще раньше.

По его словам, накануне состоялась встреча с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте и министром обороны Германии Борисом Писториусом. Президент поблагодарил Берлин и других союзников за подготовку новых решений в рамках встречи.

Помимо вышеупомянутого, глава государства также добавил, что среди ключевых тем сегодняшней встречи будут вопросы, касающиеся укрепления украинской противовоздушной обороны, поставок систем Patriot и антибаллистических ракет.

Президент отмечает, что к новым пакетам поддержки в рамках PURL уже готовы присоединиться от 9 до 11 государств-партнеров. Также будет обсуждаться создание Европейской антибаллистической системы, инициатором которой выступила Украина.

По его мнению, реализация подобного проекта требует широкого сотрудничества с партнерами, их правительствами и оборонными компаниями. Он подчеркнул, что такое сотрудничество важно для усиления защиты от возможных угроз.

Сегодня у нас должно состояться очень важное событие, когда немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что нужно им, чтобы сделать первый шаг к будущей антибаллистической системе,

– отметил он.

Кстати, также в комментарии журналистам Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Москвы и подчеркнул, что это является логичным ответом на удары по Украине, в частности на недавний обстрел Киево-Печерской лавры в Киеве.