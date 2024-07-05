Визит Орбана в Москву: европейские лидеры выступили с критикой венгерского премьера

Виктор Орбан приехал в российскую столицу в пятницу, 5 июля. Там он и встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Однако такой визит главы венгерского правительства не получил одобрения со стороны мировых лидеров. Как они отреагировали, расскажет 24 Канал.

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Реакции мировых лидеров на визит Орбана в Москву

Как реагируют в Эстонии

Вояж венгерского премьера в российскую столицу прокомментировал президент Эстонии Алар Карис. Свое мнение он высказал на странице в соцсети Х (ранее твитер).

Подытоживая этот визит: наивный, тревожный и бессмысленный,

– написал Карис о поездке Орбана.

Премьер Эстонии Кая Каллас, которая вскоре должна возглавить дипломатию ЕС, подчеркнула, что Орбан в Москве никоим образом не представляет Европейский Союз.

"Орбан использует председательство в ЕС, чтобы создавать путаницу. ЕС – объединен, четко на стороне Украины и против российской агрессии", – подчеркнула она.

Что заявил Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц также высказался по поводу противоречивого визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Он отметил, что внешняя политика Евросоюза не зависит от Орбана, чье государство с 1 июля председательствует в Совете ЕС.

"Виктор Орбан посещает Путина как премьер-министр Венгрии. Во внешней политике Европейский совет представляет Шарль Мишель", – написал немецкий канцлер.

Шольц подчеркнул, что позиция ЕС "очень четкая и заключается в осуждении российской захватнической войны". По его словам, Украина может рассчитывать на их поддержку.

Реакция лидеров балтийских стран на вояж Орбана

На поездку Орбана в Москву отреагировали и лидеры балтийских государств. Они достаточно жестко раскритиковали вояж венгерского премьера во время председательства его страны в Совете ЕС.

Собственно, их заявления начали появляться в X (ранее твитер) вскоре после официального подтверждения, что Орбан прибыл в российскую столицу.

Президент Литвы Гитанас Науседа упрекнул венгерского премьера за его визит, который Орбан анонсировал как "миротворческую миссию", и отметил, что он в этой поездке не представляет Евросоюз.

Литовский глава отметил, что "одностороннее решение Виктора Орбана отправиться в Москву никоим образом не отражает позицию ЕС". По словам Науседы, оно подрывает доверие к венгерскому председательству.

Тот, кто действительно хочет мира, не жмет руку кровавому диктатору, а прилагает максимальные усилия для поддержки Украины,

– подчеркнул президент Литвы.

В то же время президент Латвии Эдгарс Ринкевичс иронично прокомментировал фото Орбана из Москвы цитатой из песни исполнителя Мэтта Монро From Russia With Love.

"Встречаться с Путиным, когда Россия ведет войну против Украины и убивает невинных гражданских – абсолютно неприемлемо. Это подрывает усилия, направленные на победу Украины и обеспечение справедливого мира", – заявила премьер Латвии Эвика Силиня.

Как реагируют в Чехии на визит Орбана в Москву

Премьер Чехии также не обошел эту ситуацию стороной и прокомментировал сегодняшний визит венгерского премьера в российскую столицу. Петр Фиала написал, что "Орбан не представляет интересы ЕС в Москве, а также не имеет мандата вести переговоры от нашего имени".

Позиция Чехии четкая: Путин – агрессор, мы с Украиной,

– добавил он.

В Европейской комиссии могут отменить запланированный визит в Венгрию

Отметим, что из-за поездки Орбана в Москву в Еврокомиссии могут отменить запланированный визит в Венгрию.

Премьер Венгрии Виктор Орбан не имел мандата на визит в Москву, в частности от Совета ЕС, где председательствует сейчас Будапешт. Кроме того, Венгрия ни с кем не согласовывала решение относительно своего визита в Россию.

Об этом заявил главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

По словам Мамера, смысл поездки Орбана к Путину "не является правильным", поскольку речь идет об умиротворении, а не о мире.

В Еврокомиссии добавляют, что теперь не уверены осуществят ли свой запланированный визит в Венгрию, как в страну, которая председательствует в Совете ЕС.

"Этот визит в Москву серьезно ставит под сомнение традиционную поездку Еврокомиссии во время председательства в Совете ЕС в Венгрию, которую мы запланировали сразу после летних каникул", – отметил главный представитель ЕК.

Позиция Украины

В связи с визитом главы венгерского правительства Виктора Орбана в Москву 5 июля 2024 года МИД Украины отмечает, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.

Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его придерживаться,

– объяснили в украинском МИД.

Там указали, что единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается Формула мира. В МИД отметили, что, как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основано на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН. Формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира.

"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев", – добавили там.