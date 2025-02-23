Британия и Франция разрабатывают миротворческий план: в WSJ узнали, какая роль отведена США

Великобритания и Франция разрабатывают план размещения в Украине 30 тысяч европейских миротворцев после прекращения огня. В то же время в проекте планируется и ограниченное привлечение США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также "Капитуляция Америки и предательство союзников": как западные СМИ разнесли разворот Трампа к Путину

Что предусматривает план по миротворцам в Украине

Так, план по миротворцам от Британии и Франции не предусматривает развертывания собственных сил США в Украине, но потребует США для защиты европейских войск в случае, если они окажутся в опасности, и сдерживания России от нарушения любого прекращения огня.

США могут использовать системы ПВО в соседних странах, которые покрывают территорию Украины, одновременно предоставляя европейцам другие системы ПВО. ВВС США, базирующиеся за пределами Украины, должны быть готовы к поддержке европейских войск, если они окажутся в опасности.

Планируется, что премьер Кир Стармер обсудит эту идею с Трампом уже 27 февраля, однако пока вряд ли будет обращаться с просьбой о помощи. Президент Эмануэль Макрон встретится с Трампом 24 февраля и изложит широкие взгляды союзников на войну и способы обеспечить гарантии безопасности для Украины.

В рамках плана британские и французские войска должны составить вспомогательную силу, направленную на укрепление безопасности в регионе. Эти силы не будут размещены вдоль линии фронта на востоке Украины, а сосредоточатся на защите критически важной инфраструктуры, городских районов и портов, особенно в Черном море. Для обеспечения соблюдения режима прекращения огня будут развернуты беспилотники и спутники для мониторинга деятельности вдоль линии фронта.