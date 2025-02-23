Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що передбачає план щодо миротворців в Україні

Так, план щодо миротворців від Британії та Франції не передбачає розгортання власних сил США в Україні, але потребуватиме США для захисту європейських військ у разі, якщо вони опиняться в небезпеці, і стримування Росії від порушення будь-якого припинення вогню.

США можуть використовувати системи ППО в сусідніх країнах, які покривають територію України, одночасно надаючи європейцям інші системи ППО. ВПС США, що базуються за межами України, мають бути готові до підтримки європейських військ, якщо вони опиняться в небезпеці.

Планується, що прем'єр Кір Стармер обговорить цю ідею з Трампом вже 27 лютого, проте поки навряд звертатиметься з проханням про допомогу. Президент Емануель Макрон зустрінеться з Трампом 24 лютого і викладе ширші погляди союзників на війну і способи забезпечити гарантії безпеки для України.

У рамках плану британські і французькі війська повинні скласти допоміжну силу, спрямовану на зміцнення безпеки в регіоні. Ці сили не будуть розміщені вздовж лінії фронту на сході України, а зосередяться на захисті критично важливої інфраструктури, міських районів і портів, особливо у Чорному морі. Для забезпечення дотримання режиму припинення вогню будуть розгорнуті безпілотники і супутники для моніторингу діяльності вздовж лінії фронту.