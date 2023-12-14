ЕС открывает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

14 декабря прошел саммит стран-членов ЕС. Вечером стало известно о положительном решении для Украины и Молдовы. Речь идет о начале переговоров по вступлению в Евросоюз.

Вечером 14 декабря глава Европейского Совета Шарль Мишель принес хорошую весть украинцам. Он отметил, что стартовали переговоры по вступлению нашего государства в Европейский Союз. Этому он посвятил свой твит в сети X.

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Детали о переговорах

Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой,

– отметил Мишель.

Источники 24 Канала в Брюсселе отметили, что никто не выступал против соответствующего решения. То есть в Европейском Совете все присутствовавшие были единодушны в вопросе старта переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

В то же время Мишель добавил, что ЕС предоставил Грузии статус кандидата. Что касается судьбы Боснии и Герцоговины, то переговоры начнутся тогда, когда страна достигнет необходимого уровня соответствия критериям членства. Следовательно, он пригласил комиссию доложить до марта 2024 года, чтобы принять соответствующее решение.

Мы хотим поддержать Украину, это очень мощный политический сигнал и решение для украинского народа.

– подчеркнул Шарль Мишель, общаясь с журналистами.

Как отреагировал Зеленский

Владимир Зеленский отреагировал на радостную для Украины и всех украинцев весть.

Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая,

– отметил он.

Он также поблагодарил всех, кто работал над тем, чтобы это произошло. Также тем, кто помогал. Владимир Зеленский поздравил каждого украинца с этим днем. Также поздравил Молдову и Майю Санду.

Историю творят те, кто не устает бороться за свободу,

​​​ – сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что история творится на наших глазах. Он подчеркнул, что лидеры ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении нашей страны в Евросоюз.

Этим решением Евросоюз также высоко оценил реформы, которые мы провели за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии. Впереди непростой путь. Мы едины и готовы пройти его очень быстро. Украина будет членом ЕС!

– подчеркнул он.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что это большая победа. Он добавил, что это колоссальная работа Владимира Зеленского с нашими партнерами для достижения результата. Он также приветствовал украинцев, а также дружественный народ Молдовы с этим решением.