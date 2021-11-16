Европейский суд требует от Грузии оказать Саакашвили необходимую помощь

Европейский суд по правам человека требует от Грузии оказать Михеилу Саакашвили необходимую медицинскую помощь. Сейчас политик находится в больнице на территории глданской тюрьмы.

ЕСПЧ требует от Грузии гарантировать политику безопасность в тюрьме. Также суд запросил у властей информацию относительно его нынешнего состояния здоровья.

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Саакашвили 10 ноября подал в ЕСПЧ жалобу. В ней политик заявил, что у тюрьмы нет возможности осуществлять эффективное лечение, а грузинские власти отказываются переводить его в больницу вне ее.

По словам Саакашвили, такую позицию Грузии следует считать нарушением права на жизнь. В то же время в ЕСПЧ делу политика предоставили статус приоритетной.

Европейский суд по правам человека решил принять временные меры по делу "Саакашвили против Грузии" относительно состояния здоровья заявителя,

– говорится в сообщении.

В парламенте Грузии 9 депутатов объявили голодовку в поддержку Михеила Саакашвили. Состояние заключенного политика продолжает ухудшаться.

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