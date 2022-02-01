Европу посетит глава киберслужбы США: будут говорить о защите Украины от хакерских атак, – CNN

На этой неделе в Европу собирается заместитель советника нацбезопасности по кибертехнологиям США Энн Нойбергер. Вместе с европейскими коллегами она планирует обсудить, как поддержать Украину в случае кибератак России.

Американский политик посетит Брюссель и Варшаву. Также она намерена встретиться с представителями НАТО и ЕС.

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Что обсудят западные чиновники

На повестке дня должны быть пути повышения устойчивости страны и Альянса в киберпространстве. Речь идет о сдерживании, срыве и реагировании на дальнейшую агрессию России против Украины, соседних государств и США.

Обсудят и то, как будут координировать усилия и поддерживать Украину и друг друга в случае кибератак России.

Чиновники США уверяют: визит главы киберслужбы подчеркивает, что американские чиновники рассматривают киберпространство как потенциальный фронт в любом дальнейшем вторжении в Украину со стороны России. В США вроде бы боятся, что кибератаки могут быть и против них и Европы.

Масштабная кибератака на Украину в 2022 году

В ночь на 14 января хакеры взломали официальный сайт украинских министерств и госслужб. Вместо привычного контента там было сообщение с угрозами.

14 января пресс-служба Дии обнародовала первые результаты расследования. Вероятно произошла так называемая supply chain attack – атака через цепочку поставок.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что масштабная кибератака на украинские правительственные сайты происходила из России. Она является частью гибридной войны агрессора.

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Энн Нойбергер также встретится во время визита с представителями стран Балтии, Франции, Германии.