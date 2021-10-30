Евроразборки: Европарламент подает в суд против Еврокомиссии

Европарламент подал иск против Еврокомиссии за бездействие. Решать спор будет Суд Евросоюза.

В Европарламенте считают, что в Еврокомиссии не выполняют регламент механизма обусловленности.

Возможен скандал: Польша отказывается платить миллионный ежедневный штраф ЕС

Регламент согласовали еще в декабре 2020 года

Регламент был согласован в декабре 2020 года и позволял Евросоюзу приостановить выплаты из бюджета ЕС тем государствам, у которых под угрозой находится верховенство права.

Президент Европарламента Давид Сассоли заявил, что в Еврокомиссии этот регламент не выполняют, так что юридическая служба ЕП оформила иск. За такой шаг проголосовали лидеры политических групп.

Европейский Союз – это сообщество, построенное на принципах демократии и верховенства права. Если они находятся под угрозой в государстве-члене, ЕС должен действовать для их защиты. Поэтому я попросил наши юридические службы подготовить иск против Комиссии, чтобы обеспечить надлежащее исполнение правил ЕС,

– добавил Сасоли.

Европарламент еще летом обращался в Еврокомиссию

Еще в июле Европарламент призвал Еврокомиссию активировать этот механизм. Также европарламентарии приняли резолюцию, призывающую ЕК немедленно расследовать нарушение верховенства права.

Читайте также Решение Польши по европейскому праву "угрожает разрушить" Евросоюз, – Еврокомиссия

Ранее против применения такого механизма выступали Польша и Венгрия. В Варшаве и Будапеште опасались, что эти ограничения будут применены против них. В Евросуд уже поступили иск от этих стран.