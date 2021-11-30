Евросоюз готовит санкции против 17 белорусских чиновников и 11 организаций

30 ноября 2021 , 15:06
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Источник:

"Радио Свобода"

В санкционный список вошли компании из Беларуси, Сирии и Турции. Кроме того, ограничения коснутся и физических лиц – белорусских пограничников, судей и пропагандистов режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Список из 17 чиновников и 11 компаний утвердят 1 декабря. С той же даты он вступит в силу.

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Кто пострадает от санкций

Европейский совет изменил критерии введения санкций. Это нужно для того, чтобы ограничить деятельность тех, кто способствует деятельности режима Лукашенко и позволяет незаконно пересекать границы стран Европы.

Санкции затронут таких лиц:

  • Игорь Кручков, руководитель отдельной службы спецслужб Госпогранкома;
  • Анатолий Лапо, генерал-лейтенант, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси;
  • Константин Молостов, начальник Гроденской пограничной группы;
  • Павел Харченко, начальник Полоцкой пограничной группы;
  • Игорь Гутник, руководитель Брестской группы охраны;
  • Александр Давыдюк, руководитель Лидского пограничного отряда;
  • Максим Бутранец, начальник Смаргонского пограничного отряда;
  • Анатолий Глаз, спикер МИД Беларуси;
  • Епихав Сергей, судья Минского районного суда;
  • Игорь Любовицский, судья Верховного Суда Беларуси;
  • Сергей Гиргель, старший прокурор Генеральной прокуратуры;
  • Валентина Кулик, судья Верховного Суда;
  • Андрей Пракапук, исполнительный директор по финансовым расследованиям Госаудитслужбы;
  • Игорь Маршалов, директор Департамента финансовых расследований Госаудитслужбы;
  • Анна Соколовская, судья коллегии Верховного Суда по гражданским делам;
  • Марат Марков, руководитель телеканала ОНТ;
  • Дмитрий Карсюк, судья Центрального районного суда Беларуси.

Среди компаний и оганизаций пострадают следующие:

  • авиакомпания "Белавиа";
  • туристическое агентство "Центр Резорт";
  • туристическое агентство Oscar Tour;
  • Гостиница Минск;
  • отель "Планета";
  • Служба отдельной активной деятельности (ACAM);
  • Cham Wings Airlines (Сирия);
  • паспортно-визовый центр VIP Grub (Турция);
  • Гродно Азот;
  • Белорусьнефть;
  • "Гродно Химволокно";
  • "Белшина".

Пакет санкций станет пятым против сторонников Лукашенко. Евросоюз наказывает их за то, что они своими действиями или деньгами помогают антидемократической политике.

Обратите внимание! Под санкциями сейчас находятся 166 физических лиц, а также 15 организаций и предприятий. Такие действия Евросоюз совершает после задержания главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.
Автор: Марія Масюк