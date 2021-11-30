Евросоюз готовит санкции против 17 белорусских чиновников и 11 организаций

В санкционный список вошли компании из Беларуси, Сирии и Турции. Кроме того, ограничения коснутся и физических лиц – белорусских пограничников, судей и пропагандистов режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Список из 17 чиновников и 11 компаний утвердят 1 декабря. С той же даты он вступит в силу.

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Кто пострадает от санкций

Европейский совет изменил критерии введения санкций. Это нужно для того, чтобы ограничить деятельность тех, кто способствует деятельности режима Лукашенко и позволяет незаконно пересекать границы стран Европы.

Санкции затронут таких лиц:

Игорь Кручков, руководитель отдельной службы спецслужб Госпогранкома;

Анатолий Лапо, генерал-лейтенант, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси;

Константин Молостов, начальник Гроденской пограничной группы;

Павел Харченко, начальник Полоцкой пограничной группы;

Игорь Гутник, руководитель Брестской группы охраны;

Александр Давыдюк, руководитель Лидского пограничного отряда;

Максим Бутранец, начальник Смаргонского пограничного отряда;

Анатолий Глаз, спикер МИД Беларуси;

Епихав Сергей, судья Минского районного суда;

Игорь Любовицский, судья Верховного Суда Беларуси;

Сергей Гиргель, старший прокурор Генеральной прокуратуры;

Валентина Кулик, судья Верховного Суда;

Андрей Пракапук, исполнительный директор по финансовым расследованиям Госаудитслужбы;

Игорь Маршалов, директор Департамента финансовых расследований Госаудитслужбы;

Анна Соколовская, судья коллегии Верховного Суда по гражданским делам;

Марат Марков, руководитель телеканала ОНТ;

Дмитрий Карсюк, судья Центрального районного суда Беларуси.

Среди компаний и оганизаций пострадают следующие:

авиакомпания "Белавиа";

туристическое агентство "Центр Резорт";

туристическое агентство Oscar Tour;

Гостиница Минск;

отель "Планета";

Служба отдельной активной деятельности (ACAM);

Cham Wings Airlines (Сирия);

паспортно-визовый центр VIP Grub (Турция);

Гродно Азот;

Белорусьнефть;

"Гродно Химволокно";

"Белшина".

Пакет санкций станет пятым против сторонников Лукашенко. Евросоюз наказывает их за то, что они своими действиями или деньгами помогают антидемократической политике.