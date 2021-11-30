Евросоюз готовит санкции против 17 белорусских чиновников и 11 организаций
Источник:"Радио Свобода"
В санкционный список вошли компании из Беларуси, Сирии и Турции. Кроме того, ограничения коснутся и физических лиц – белорусских пограничников, судей и пропагандистов режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Список из 17 чиновников и 11 компаний утвердят 1 декабря. С той же даты он вступит в силу.
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Кто пострадает от санкций
Европейский совет изменил критерии введения санкций. Это нужно для того, чтобы ограничить деятельность тех, кто способствует деятельности режима Лукашенко и позволяет незаконно пересекать границы стран Европы.
Санкции затронут таких лиц:
- Игорь Кручков, руководитель отдельной службы спецслужб Госпогранкома;
- Анатолий Лапо, генерал-лейтенант, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси;
- Константин Молостов, начальник Гроденской пограничной группы;
- Павел Харченко, начальник Полоцкой пограничной группы;
- Игорь Гутник, руководитель Брестской группы охраны;
- Александр Давыдюк, руководитель Лидского пограничного отряда;
- Максим Бутранец, начальник Смаргонского пограничного отряда;
- Анатолий Глаз, спикер МИД Беларуси;
- Епихав Сергей, судья Минского районного суда;
- Игорь Любовицский, судья Верховного Суда Беларуси;
- Сергей Гиргель, старший прокурор Генеральной прокуратуры;
- Валентина Кулик, судья Верховного Суда;
- Андрей Пракапук, исполнительный директор по финансовым расследованиям Госаудитслужбы;
- Игорь Маршалов, директор Департамента финансовых расследований Госаудитслужбы;
- Анна Соколовская, судья коллегии Верховного Суда по гражданским делам;
- Марат Марков, руководитель телеканала ОНТ;
- Дмитрий Карсюк, судья Центрального районного суда Беларуси.
Среди компаний и оганизаций пострадают следующие:
- авиакомпания "Белавиа";
- туристическое агентство "Центр Резорт";
- туристическое агентство Oscar Tour;
- Гостиница Минск;
- отель "Планета";
- Служба отдельной активной деятельности (ACAM);
- Cham Wings Airlines (Сирия);
- паспортно-визовый центр VIP Grub (Турция);
- Гродно Азот;
- Белорусьнефть;
- "Гродно Химволокно";
- "Белшина".
Пакет санкций станет пятым против сторонников Лукашенко. Евросоюз наказывает их за то, что они своими действиями или деньгами помогают антидемократической политике.Обратите внимание! Под санкциями сейчас находятся 166 физических лиц, а также 15 организаций и предприятий. Такие действия Евросоюз совершает после задержания главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.