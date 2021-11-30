Список із 17 чиновників і 11 компаній затвердять 1 грудня. З тієї ж дати він набуде чинності.
До теми Не побоялись санкцій: Білорусь викрили у постачанні контрабанди в Україну
Хто постраждає від санкцій
Європейська Рада змінила критеріїв введення санкцій. Це потрібно для того, щоб обмежити діяльність тих, хто сприяє діяльності режиму Лукашенка й дозволяє незаконно перетинати кордони країн Європи.
Санкції зачеплять таких осіб:
- Ігор Кручков, керівник окремої служби спецслужб Держприкордонкому;
- Анатолій Лапо, генерал-лейтенант, голова Державного прикордонного комітету Білорусі;
- Костянтин Молостов, начальник Гроденської прикордонної групи;
- Павло Харченко, начальник Полоцької прикордонної групи;
- Ігор Гутник, керівник Брестської групи охорони;
- Олександр Давидюк, керівник Лідського прикордонного загону;
- Максим Бутранець, начальник Смаргонського прикордонного загону;
- Анатолій Глаз, речник МЗС Білорусі;
- Єпіхав Сергій, суддя Мінського районного суду;
- Ігор Любавицький, суддя Верховного Суду Білорусі;
- Сергій Гіргель, старший прокурор Генеральної прокуратури;
- Валентина Кулик, суддя Верховного Суду;
- Андрій Пракапук, виконавчий директор з фінансових розслідувань Держаудитслужби;
- Ігор Маршалов, директор Департаменту фінансових розслідувань Держаудитслужби;
- Анна Соколовська, суддя колегії Верховного Суду у цивільних справах;
- Марат Марков, керівник телеканалу ОНТ;
- Дмитро Карсюк, суддя Центрального районного суду Білорусі.
Серед компаній та оганізацій постраждають такі:
- авіакомпанія "Белавіа";
- туристичне агентство "Центр Резорт";
- туристичне агентство Oscar Tour;
- Готель Мінськ;
- готель "Планета";
- Служба окремої активної діяльності (ACAM);
- Cham Wings Airlines (Сирія);
- паспортно-візовий центр VIP Grub (Туреччина);
- Гродно Азот;
- Білорусьнефть;
- "Гродно Хімволокно";
- "Белшина".
Пакет санкцій стане п'ятим проти прихильників Лукашенка. Євросоюз карає їх за те, що вони своїми діями чи грошима допомагають антидемократичній політиці.