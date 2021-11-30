Список із 17 чиновників і 11 компаній затвердять 1 грудня. З тієї ж дати він набуде чинності.

До теми Не побоялись санкцій: Білорусь викрили у постачанні контрабанди в Україну

Хто постраждає від санкцій

Європейська Рада змінила критеріїв введення санкцій. Це потрібно для того, щоб обмежити діяльність тих, хто сприяє діяльності режиму Лукашенка й дозволяє незаконно перетинати кордони країн Європи.

Санкції зачеплять таких осіб:

  • Ігор Кручков, керівник окремої служби спецслужб Держприкордонкому;
  • Анатолій Лапо, генерал-лейтенант, голова Державного прикордонного комітету Білорусі;
  • Костянтин Молостов, начальник Гроденської прикордонної групи;
  • Павло Харченко, начальник Полоцької прикордонної групи;
  • Ігор Гутник, керівник Брестської групи охорони;
  • Олександр Давидюк, керівник Лідського прикордонного загону;
  • Максим Бутранець, начальник Смаргонського прикордонного загону;
  • Анатолій Глаз, речник МЗС Білорусі;
  • Єпіхав Сергій, суддя Мінського районного суду;
  • Ігор Любавицький, суддя Верховного Суду Білорусі;
  • Сергій Гіргель, старший прокурор Генеральної прокуратури;
  • Валентина Кулик, суддя Верховного Суду;
  • Андрій Пракапук, виконавчий директор з фінансових розслідувань Держаудитслужби;
  • Ігор Маршалов, директор Департаменту фінансових розслідувань Держаудитслужби;
  • Анна Соколовська, суддя колегії Верховного Суду у цивільних справах;
  • Марат Марков, керівник телеканалу ОНТ;
  • Дмитро Карсюк, суддя Центрального районного суду Білорусі.

Серед компаній та оганізацій постраждають такі:

  • авіакомпанія "Белавіа";
  • туристичне агентство "Центр Резорт";
  • туристичне агентство Oscar Tour;
  • Готель Мінськ;
  • готель "Планета";
  • Служба окремої активної діяльності (ACAM);
  • Cham Wings Airlines (Сирія);
  • паспортно-візовий центр VIP Grub (Туреччина);
  • Гродно Азот;
  • Білорусьнефть;
  • "Гродно Хімволокно";
  • "Белшина".

Пакет санкцій стане п'ятим проти прихильників Лукашенка. Євросоюз карає їх за те, що вони своїми діями чи грошима допомагають антидемократичній політиці.