Список із 17 чиновників і 11 компаній затвердять 1 грудня. З тієї ж дати він набуде чинності.

До теми Не побоялись санкцій: Білорусь викрили у постачанні контрабанди в Україну

Хто постраждає від санкцій

Європейська Рада змінила критеріїв введення санкцій. Це потрібно для того, щоб обмежити діяльність тих, хто сприяє діяльності режиму Лукашенка й дозволяє незаконно перетинати кордони країн Європи.

Санкції зачеплять таких осіб:

Ігор Кручков, керівник окремої служби спецслужб Держприкордонкому;

Анатолій Лапо, генерал-лейтенант, голова Державного прикордонного комітету Білорусі;

Костянтин Молостов, начальник Гроденської прикордонної групи;

Павло Харченко, начальник Полоцької прикордонної групи;

Ігор Гутник, керівник Брестської групи охорони;

Олександр Давидюк, керівник Лідського прикордонного загону;

Максим Бутранець, начальник Смаргонського прикордонного загону;

Анатолій Глаз, речник МЗС Білорусі;

Єпіхав Сергій, суддя Мінського районного суду;

Ігор Любавицький, суддя Верховного Суду Білорусі;

Сергій Гіргель, старший прокурор Генеральної прокуратури;

Валентина Кулик, суддя Верховного Суду;

Андрій Пракапук, виконавчий директор з фінансових розслідувань Держаудитслужби;

Ігор Маршалов, директор Департаменту фінансових розслідувань Держаудитслужби;

Анна Соколовська, суддя колегії Верховного Суду у цивільних справах;

Марат Марков, керівник телеканалу ОНТ;

Дмитро Карсюк, суддя Центрального районного суду Білорусі.

Серед компаній та оганізацій постраждають такі:

авіакомпанія "Белавіа";

туристичне агентство "Центр Резорт";

туристичне агентство Oscar Tour;

Готель Мінськ;

готель "Планета";

Служба окремої активної діяльності (ACAM);

Cham Wings Airlines (Сирія);

паспортно-візовий центр VIP Grub (Туреччина);

Гродно Азот;

Білорусьнефть;

"Гродно Хімволокно";

"Белшина".

Пакет санкцій стане п'ятим проти прихильників Лукашенка. Євросоюз карає їх за те, що вони своїми діями чи грошима допомагають антидемократичній політиці.

Зверніть увагу! Під санкціями наразі перебувають 166 фізичних осіб, а також 15 організацій та підприємств. Такі дії Євросоюз вчиняє після затримання головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.