Евросоюз осудил российскую "перепись населения" в оккупированном Крыму

Евросоюз заявил, что осуждает решение России провести перепись населения в оккупированном Крыму. Также они выступили против начала призывной кампании.

Соответствующую позицию озвучил представитель Евросоюза Питер Стано. Она появилась на сайте ведомства 15 октября.

К теме Королева Елизавета II написала письмо школьникам из Крыма, указав полуостров российским

Евросоюз осудил заявления России по переписи населения в оккупированном Крыму

Евросоюз осуждает решение России провести перепись населения на незаконно оккупированной украинской территории в Крыму и городе Севастополь с 15 октября по 14 ноября и начало очередной призывной кампании 1 октября,

– сообщили в Евросоюзе.

Кроме того, вспомнили, что эти действия являются "попыткой Москвы узаконить незаконную оккупацию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах". Евросоюз призвал Россию прекратить нарушение международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове.

Там заявили, что будут продолжать работать над мирным прекращением незаконной оккупации Россией полуострова, что и решили на первом саммите Крымской платформы 23 августа.

Коротко о последних действиях России в оккупированном Крыму