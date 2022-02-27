Евросоюз поставит Украине боевые самолеты, – Боррель
Источник:DW
Европейский Союз будет поставлять Украине боевые самолеты. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Следует отметить, что Евросоюз впервые в истории предоставит Украине летальное оружие и боевые самолеты для Вооруженных сил.
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С таким заявлением 27 февраля выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.
Украина получит летальное оружие от ЕС
Кроме боевых самолетов Украина получит также летальное оружие.
Впервые за все время Европейский Союз профинансирует покупку и доставку оружия и другого оборудования находящейся под атакой стране. Это поворотный момент,
– отметила Урсула фон дер Ляен.
В то же время Боррель заявил, что ЕС профинансирует поставки летального оружия "героической украинской армии, которая яростно противостоит российским захватчикам".
Также Евросоюз предоставит ВСУ необходимые нелетальные припасы, в частности:
- топливо;
- бронежилеты;
- шлемы.
В общей сложности ЕС предоставит летальное оружие украинской армии в размере 450 миллионов евро и еще 50 миллионов евро нелетальных припасов.
Боррель подчеркнул, что поскольку в Украине идет полномасштабная война, Евросоюз стремится сделать все, чтобы поддержать наше государство.
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ЕС предоставит Украине истребители
Жозеп Боррель сообщил, что в рамках помощи ВСУ Евросоюз передаст Украине даже истребители.
Мы предоставим даже истребители,
– подчеркнул он.
Как сообщил Боррель, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба просил Евросоюз предоставить такие самолеты, которыми украинские пилоты уже умеют управлять. Как известно, на вооружении ВСУ стоят две модели истребителей: Су-27 и МиГ-29 советского производства.
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