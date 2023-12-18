Евросоюз принял 12 пакет санкций против России: какие ограничения добавили

Европейский союз принял очередной пакет санкций против России. Он стал уже двенадцатым.

Евросоюз 18 декабря принял новый пакет санкций против государства-агрессора. В этот раз ограничения касаются импорта некоторых вещей из России.

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Какие ограничения добавили

Ограничения были наложены на продажу бриллиантов и поставку определенных деталей, которые могут использоваться в производстве оружия. Санкции вступят в силу с 1 января 2024 года. В то же время, уже к 1 сентября 2024 года также должно начать действовать ограничения в отношении бриллиантов, которые были обработаны в третьих странах или были перевезены транзитом через территорию государства.

Для недопущения поставок деталей для оружия расширили список товаров двойного назначения. Речь идет о литиевых батареях, термостатах, электродвигателях и сервомоторах, станках и автодеталях. Также для снижения доходов, направляемых на продолжение войны, запрещен ввоз российского пропана, чугуна, медной и алюминиевой проволоки и фольги.

Запреты по криптовалюте

Ограничение цен на нефть поможет удовлетворить запросы по документам по всей цепи поставок. Теперь каждый участник должен будет предоставлять детализированную информацию об этом в любой момент, когда это понадобится власти.

Гражданам России или живущим в стране запрещено владеть, контролировать или занимать должности в руководящих органах компаний, оказывающих услуги по криптовалютам.

В то же время, Австрия смогла добиться того, что статус "международного спонсора войны" для Райффайзенбанка приостановили. Для решения этого вопроса запланированы двусторонние консультации между Украиной и Австрией с участием Еврокомиссии.

Реакции на принятое решение

На принятие 12-го пакета санкций против России отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что ограничения касаются бриллиантов, но не только.

Приятно, что ряд рекомендаций группы Макфола – Ермака были учтены нашими партнерами,

– написал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также не оставил это решение без внимания. Он написал, что давление на Россию должно продолжаться для того, чтобы обескровить российскую военную машину. По его словам, так агрессор сможет почувствовать цену развязанной им полномасштабной войны.

Кроме него, отреагировала также и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она приветствовала это решение. Также политик подчеркнула, что ЕС продолжает "стоять с Украиной".

Санкции против России влияют на самолетостроение