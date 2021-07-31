Пригрозили санкциями Евросоюз призвал Лукашенко прекратить шантаж мигрантами
Источник:Council of the European Union
Литва страдает от нашествия мигрантов, которые движутся из Беларуси. В Евросоюзе заявили, что недопустимо шантажировать другие страны беженцами и пригрозили санкциями.
Европейский союз заявил, что переправки нелегальных мигрантов нарушает права человека. Об этом говорится в заявлении ЕС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
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Евросоюз призвал Лукашенко прекратить использовать людей
В Евросоюз приравняли такие действия к торговле людьми. Там также заявили, что инструментализация мигрантов и беженцев абсолютно недопустима.
Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы,
– говорится в заявлении Борреля.
Также в ведомстве заверили, что осуждают использование режимом Беларуси нелегальных мигрантов в политических целях. Они заявили, что готовы ввести санкции против тех, кто "занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или по-другому причастен к торговле людьми".
Более того, Жозеп Боррель заявил, что они уже оказывают помощь в борьбе с мигрантами - у границ Литвы Евросоюз развернул силы и средства своего пограничного агентства Frontex.
Что этому предшествовало
- Литва страдает от нелегальных мигрантов. Их поток в разы увеличился.
- В украинском МИД рассказывали, что это случилось после того, как Александр Лукашенко решил "отомстить" Литве за жесткую позицию в отношении себя, "провоцируя поток беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, стремящихся прорваться в Литву из Беларуси".
- Парламент Литвы 13 июля принял резолюцию, называет рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси.
- Литовское МВД предлагало объявить чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Однако президент Гитанас Науседа отметил, что в этом пока нет необходимости.
- Украина предоставила Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки.