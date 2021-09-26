Евросоюз призвал немедленно вывести спецназ из Северного Косово и ликвидировать блокпосты

В Евросоюзе призвали власти Сербии и Косово немедленно вывести спецподразделения полиции из Северного Косово. Также они должны ликвидировать блокпосты.

Говорится также о необходимости снизить эскалацию в регионе. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Жозеп Боррель призвал к деэскалации конфликта

Сербии и Косово надо безоговорочно снизить эскалацию ситуации на местах путем немедленного вывода специальных полицейских подразделений и демонтажу блокпостов,

– заявил Боррель.

Политик также добавил, что недопустимыми являются дальнейшие провокации, односторонние и несогласованные действия. Он считает, что Белград и Приштина должны найти выход из ситуации и договориться о дальнейших действиях, а Евросоюз будет поддерживать их усилия.

В Евросоюзе сторонам напомнили об ответственности

Верховный представитель Евросоюза заявил: "И косовские, и сербские лидеры несут полную ответственность за любые риски по безопасности и благополучию местных общин как в Косово, так и в Сербии".

Боррель напомнил, что подчеркнул это в своих телефонных разговорах с президентом Вучичем и премьер-министром Курти на этой неделе. Также политики на днях приедут в Брюссель. В Евросоюзе это назвали "первым позитивным шагом".

Сербия заявила о "молчании" мира

Президент Сербии Александар Вучич заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о "молчании" мира.

Полная оккупация севера Косово и Метохии Приштинским спецназом длится седьмой день "под громкое молчание" международного сообщества,

– заявил Вучич.

Президент также заверил, что Сербия выполняет все взятые на себя международные обязательства. Собеседники договорились оставаться в контакте "для сохранения мира и стабильности в регионе".

Коротко о конфликте между Косово и Сербией