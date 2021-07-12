Евросоюз вновь продлил санкции против России за агрессию в Украине

Из-за агрессии в отношении Украины Совет Евросоюза решил вновь продлить санкции, направленные на конкретные отрасли экономики России. Эти ограничения будут действовать еще полгода – до 31 января 2022 года.

Решение Совет принял на основе последней оценки состояния имплементации минских соглашений на саммите ЕС 24 – 25 июня 2021 года.

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Санкции ЕС против России вновь продлили

Лидеры Евросоюза призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения минских договоренностей. Учитывая, что Москва игнорирует эти просьбы, руководители ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против нее.

Ограничения будут действовать еще полгода, то есть до 31 января 2022 года.

Санкционные ограничения в отношении России: что они предусматривают

Ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для определенных российских банков и компаний, а также запрещают формы финансовой помощи и посреднических услуг в отношении российских финучреждений.

Под запретом также прямой или косвенный ввоз, вывоз или передача всех материалов, связанных с обороной. Санкции дополнительно ограничивают доступ России к определенным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например в добыче и разведке нефти.

Кроме экономических санкций, ЕС ввел различные типы мер в ответ на незаконную оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины. К ним относятся: дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.

Экономические санкции из-за дестабилизационных действий России в Украине ЕС впервые ввел 31 июля 2014 года. Ограничения ужесточили в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился связать их продолжительность с выполнением минских соглашений. С тех пор санкции постоянно продолжают.