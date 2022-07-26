Евросоюз продлил санкции, введенные против россии из-за вторжения в Украину

Совет Евросоюза 26 июля продлил санкции против россии, которые внедрили на фоне вторжения страны-агрессорки в Украину. Они будут действовать еще не менее 6 следующих месяцев.

Отмечается, что речь идет об экономических ограничениях против страны-агрессорки, внедренных не только с 24 февраля 2022 года, но и принятых еще в 2014 году. Такое решение Совет ЕС принял вскоре после утверждения седьмого санкционного пакета.

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ЕС пролонгировал действие санкций против россии

По решению Совета Европейского Союза от 26 июля, санкционные ограничения против россии будут действовать, по меньшей мере, до 31 января 2023 года. В пресс-релизе говорится, что речь идет об ограничительных мерах, предпринятых против отдельных секторов экономики страны-агрессорки.

Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия россии в направлении дестабилизации ситуации в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года, на фоне непровоцированной и неоправданной военной агрессии россии против Украины,

– говорится в сообщении.

К слову, также подчеркивается, что в настоящее время санкции ЕС против россии составляют широкий спектр отраслевых мер, в частности, ограничения финансовой сферы, энергетики, технологий, товаров двойного использования, а также промышленности, транспорта и предметов роскоши.

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Напомним, что очередной, седьмой пакет санкций Евросоюз утвердил 21 июля – об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а накануне "зеленый свет" дали послы стран-членов ЕС.

Среди прочего, в перечне ограничений оказалось эмбарго на русское золото. Кроме того, под персональные санкции попали более 50 граждан россии, в том числе мэр москвы сергей собянин, актер сергей безруков, бывший генпрокурор страны-агрессорки юрий чайка и другие.

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