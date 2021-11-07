Евросоюз требует от Великобритании уступок для Северной Ирландии после Brexit
7 ноября 2021 , 14:28Читати новину українською
Источник:Politico
Европейский Союз и Великобритания продолжают обсуждать разногласия по поводу торговли через Ирландское море и так называемого протокола Северной Ирландии после Brexit.
Однако переговоры, которые продолжаются за последние три недели, не приносят результатов.
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В такой же тупик зашла и встреча вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича и британского министра по Brexit Дэвида Фроста, которая состоялась 5 ноября.
- Марош Шефчович сказал, что Великобритания не идет на уступки, и настаивал на том, что ЕС уже приложил значительные усилия для достижения общей позиции, выдвинув в октябре всеобъемлющий и беспрецедентный пакет предложений.
- Вице-президент Еврокомиссии предупредил, если Британия применит 16 статью и приостановит действие протокола или его частей, то такой шаг "будет иметь серьезные последствия" для Северной Ирландии и для отношений между ЕС и Британией.
Великобритания хочет переписать протокол
- В конце июля Великобритания заявила, что протокол Brexit по Северной Ирландии изначально ошибочен и что она хочет его существенно переписать.
- В свою очередь в Европейском Союзе сказали, что не согласятся на его пересмотр.
Что известно о протоколе Северной Ирландии
Протокол Северной Ирландии является частью соглашения о Brexit. Он позволит избежать жесткой границы на острове Ирландия, сохраняя Северную Ирландию на едином рынке товаров ЕС.
Профсоюзы утверждают, что он создает торговую границу между Великобританией и Северной Ирландией. Говорят, это подрывает конституционное положение Северной Ирландии как части Британии.