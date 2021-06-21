Члены семьи Лукашенко и замороженные активы: ЕС ввел 4 пакет санкций против Беларуси

ЕС принял новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. В санкционном списке оказались члены семьи самопровозглашенного президента, а также ряд юридических лиц.
Четвертый пакет санкций предусматривает замораживание активов и введение визовых запретов.
Важно ЕС согласовал санкции против Беларуси в сферах банковского дела, нефти и газа, – СМИ
Так, в новый санкционный список попали 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. В список попали:
- бизнесмены,
- депутаты,
- пропагандисты,
- прокуроры,
- судьи,
- милиционеры,
- высокопоставленные военнослужащие,
- члены семьи Лукашенко.
Евросоюз наложил санкции на известные белорусские компании:
- МАЗ,
- "Белаз",
- "Логекс",
- "Новую нефтяную компанию",
- "Сохра",
- "Бремино групп",
- "Глобалкастом",
- "Белаэронавигацию".
Отметим, что четвертый пакет санкций наложили из-за нарушения прав человека, давления на оппозицию, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
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Ранее страны "Большой семерки" обратились к режиму самопровозглашенного президента Беларуси. Александра Лукашенко призвали изменить курс политики и согласиться на проведение честных президентских выборов.