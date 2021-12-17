Евросоюз заявил о готовности ввести санкции, которые "дорого обойдутся" России

Европейский Союз обеспокоен наращиванием российских войск на границе с Украиной. Лидеры ЕС предупредили Россию, что действия против Украины обойдутся ей "серьезными издержками и последствиями".

В то же время Европа не разглашает деталей о том, какое вероятное наказание может быть для страны-агрессора. Также ЕС поощряет использовать больше дипломатии в отношениях с Россией.

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Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и серьезные издержки в ответ, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами,

– заявили лидеры ЕС, имея в виду партнеров США и Великобританию.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, блок готов ввести и дополнительные санкции. Ведь те, которые действуют сейчас, ввели в ответ на аннексию Крымского полуострова Россией в 2014 году.

Как могут наказать Россию

Одним из рычагов влияния на Россию может быть газопровод "Северный поток-2", ведь его в Европе еще не сертифицировали и не запустили в работу. Также есть предположение, что Россию могут отключить от глобальной финансовой платежной системы Swift.

Европейские лидеры также отметили, что поддерживают нормандский формат для разрешения ситуации.

Что известно о вероятном наступлении России

Россия продолжает вести гибридную войну, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины. По информации Министерства обороны Украины, Россия периодически перебрасывает и накапливает войска у границ. Таким образом страна-агрессор пытается поддерживать напряжение в регионе и давить на соседей.

Как прогнозировал исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов, в январе – феврале 2022 года концентрация войск России вблизи украинской границы может стать выше, чем весной 2021 года. Сейчас там столько бойцов государства-агрессора, сколько было в апреле 2021 года.

Реакция мира

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, Россию ожидают серьезные последствия в случае ее вторжения в Украину. По словам политика, в частности речь идет об экономической и политической сфере.

Сенатор от Республиканской партии Роджер Викер предполагал возможную войну с Россией на стороне Украины. Кроме того, по словам политика, США могут прибегнуть и к применению ядерного оружия.

Страны-члены ЕС едины в вопросе поддержки Украины. А в случае усиления российской агрессии, против Кремля применят серьезные экономические шаги.

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