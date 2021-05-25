Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию

На саммите ЕС решили запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на посадку самолета Ryanair в Минске.

Реакция ЕС на задержание Протасевича

Вопросы задержания основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича выносили на повестку дня саммита ЕС 24 мая. Документ по его итогам опубликовал спикер председателя Совета Европы Баренд Лейтс.

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В документе говорится о том, что Европейский Совет решительно осуждает вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, что грозит авиационной безопасности, а также задержания белорусскими властями Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Детали документа ЕС

Евросовет требует немедленно освободить Протасевича и Сапегу и гарантировать им свободу передвижения.

Международную организацию гражданской авиации призывают срочно расследовать беспрецедентный и неприемлемый инцидент.

Лидеры ЕС предлагают как можно быстрее одобрить дополнительные списки физических и юридических лиц в отношении которых введут санкции.

Кроме запрета для белорусских авиакомпаний, лидеры ЕС рекомендуют европейским компаниям не летать в Минск.

Европейский Совет и в дальнейшем будет рассматривать ситуацию, которая случилась в Минске.

Коротко о задержании Протасевича

Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, посадили в Минске. Все потому, что белорусские диспетчеры заявили о заминировании. Кстати, никакой взрывчатки так и не нашли.

После осмотра всех пассажиров Протасевича, его девушку и еще 3 человек, обратно в самолет не впустили.

Мать активиста заявила, что тот якобы находится в тяжелом состоянии в больнице. Однако, белорусские власти эту информацию опровергли и опубликовали видео, на котором Протасевич заявляет, что он в СИЗО, а с его здоровьем якобы все в порядке.

Ряд стран мира уже запретил своим авиакомпаниям летать над территорией Беларуси. Президент Владимир Зеленский обязал Кабинет Министров подготовить остановку авиасообщения с Минском. Украинские самолеты будут обходить воздушное пространство Беларуси.

Важно Задержание Романа Протасевича в Беларуси: что известно и какое наказание грозит основателю NEXTA