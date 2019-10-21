Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля, – СМИ

Дипломаты в Брюсселе готовы позволить правительству Бориса Джонсона отсрочить выход Великобритании из Европейского союза до февраля 2020 года. Если же британский премьер-министр ранее договорится с парламентом, то сможет заявить о выходе из состава ЕС 1 и 15 числа каждого месяца.

В Евросоюзе склонны к тому, чтобы предоставить Великобритании гибкую отсрочку Brexit до февраля следующего года. В то же время там не исключают, что Джонсон провалит переговоры с парламентом. В таком случае Евросоюз готов к новому референдума в Великобритании, сообщает Times.

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Вместе с тем, ряд стран во главе с Германией не исключает, что британское правительство получит отсрочку Brexit до июня следующего года. В частности, такое предложение высказал один из лидеров немецкой партии ХДС Норберт Реттген.

Однако министр экономики Германии Петер Альтмайер считает, что Брюссель согласится отсрочить Brexit лишь на несколько недель, поскольку затягивание выхода негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в Евросоюзе.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из Евросоюза от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС. Произойти это должно еще 29 марта 2019, и после трех провальных голосований по соглашению по Brexit сроки перенесли на 31 октября.

Стоит отметить, что 20 октября глава Европейского совета Дональд Туск получил письмо от Бориса Джонсона с просьбой о переносе Brexit. Кроме того СМИ сообщили, что Джонсон направил Туска копию запроса без подписи, а также направил дополнительный лист, в котором подчеркнул, что такая отсрочка будет ошибкой.

В то же время сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона для участия в акции протеста против выхода Великобритании из Евросоюза . Организаторы митинга требуют от премьер-министра Бориса Джонсона провести повторный референдум по Brexit.

Заметим, что новое соглашение о Brexit , по которому предварительно договорились Великобритания и ЕС, таки одобрили. Произошло это в Брюсселе во время саммита 27 стран Евросоюза в четверг, 17 октября. Однако между ЕС и Британией до сих пор нет конкретной соглашения, регулирующего торговую и финансовую взаимодействия после Brexit. Выход страны из состава ЕС без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.