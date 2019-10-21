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      Євросоюз готовий відтермінувати Brexit до лютого, – ЗМІ

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      ЄС може відтермінувати Brexit до лютого
      ЄС може відтермінувати Brexit до лютого / france24.com

      Дипломати в Брюсселі готові дозволити уряду Бориса Джонсона відтермінувати вихід Великої Британії з Європейського союзу до лютого 2020 року. Якщо ж британський прем'єр-міністр раніше домовиться з парламентом, то зможе заявити про вихід зі складу ЄС 1 та 15 числа кожного місяця.

      У Євросоюзі схильні до того, щоб надати Великій Британії гнучку відстрочку Brexit до лютого наступного року. Водночас там не виключають, що Джонсон провалить переговори з парламентом. В такому випадку Євросоюз готовий до нового референдуму в Британії, повідомляє Times.

      До теми: Brexit: Британський парламент проголосував за нове відтермінування виходу з ЄС

      Разом з тим, низка країн на чолі з Німеччиною не виключає, що британський уряд отримає відстрочку Brexit до червня наступного року. Зокрема, таку пропозицію висловив один з лідерів німецької партії ХДС Норберт Реттген.

      Однак міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер вважає, що Брюссель погодиться відтермінувати Brexit лише на кілька тижнів, оскільки затягування виходу негативно впливає на соціально-економічну ситуацію в Євросоюзі.

      Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.

      Варто зазначити, що 20 жовтня глава Європейської ради Дональд Туск отримав лист від Бориса Джонсона з проханням про перенесення Brexit. Крім того ЗМІ повідомили, що Джонсон направив Туску копію запиту без підпису, а також надіслав додатковий лист, в якому наголосив, що таке відтермінування буде помилкою.

      Водночас на вулиці Лондона вийшли сотні тисяч британців для участі в акції протесту проти виходу Великобританії з Євросоюзу. Організатори мітингу вимагають від прем'єр-міністра Бориса Джонсона провести повторний референдум щодо Brexit.

      Зауважимо, що нову угоду про Brexit, щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня. Проте між ЄС та Британією досі немає конкретної угоди, що регулює торгову і фінансову взаємодії після Brexit. Вихід країни зі складу ЄС без такої угоди може призвести до суттєвих економічних втрат для обох сторін.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Brexit Євросоюз Велика Британія
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