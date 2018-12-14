Евросоюз продлевает санкции против России: появилась реакция Порошенко

Решение саммита Европейского союза о продлении санкций в отношении Российской Федерации создает основу для разработки новых санкций, в том числе и из-за ее агрессии в Азовском море.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

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По его словам, принятие ЕС решения о продлении секторальных санкций против России является важным результатом для Украины.

Следующим шагом должно стать введение "Азовского пакета санкций". Благодаря проведенным двухдневным переговорам удалось обеспечить решение Евросовета с поддержкой Украины в связи с откровенно агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-керченской акватории. Это решение и проведенная дискуссия между лидерами ЕС создают хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и сурово наказан,

– подчеркнул глава государства.

Порошенко также приветствовал решение Евросоюза начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья, которая имеет целью свести к минимуму негативные последствия блокады Россией украинских портов.

Напомним, 13 декабря президент Европейского совета Дональд Туск заявил о продлении экономических санкций против России. Аргументировал он это тем, что в ЕС не увидели прогресса по Минским договоренностям.