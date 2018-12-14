09:53
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Евросоюз продлевает санкции против России: появилась реакция Порошенко

      168 Читати новину українською
      Порошенко прокомментировал продление санкций ЕС против РФ
      Порошенко прокомментировал продление санкций ЕС против РФ / Фото из открытых источников

      Решение саммита Европейского союза о продлении санкций в отношении Российской Федерации создает основу для разработки новых санкций, в том числе и из-за ее агрессии в Азовском море.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

      Читайте также: "Мощный сигнал от ЕС": Волкер прокомментировал продление санкций против РФ

      По его словам, принятие ЕС решения о продлении секторальных санкций против России является важным результатом для Украины.

      Следующим шагом должно стать введение "Азовского пакета санкций". Благодаря проведенным двухдневным переговорам удалось обеспечить решение Евросовета с поддержкой Украины в связи с откровенно агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-керченской акватории. Это решение и проведенная дискуссия между лидерами ЕС создают хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и сурово наказан,
      – подчеркнул глава государства.

      Порошенко также приветствовал решение Евросоюза начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья, которая имеет целью свести к минимуму негативные последствия блокады Россией украинских портов.

      Напомним, 13 декабря президент Европейского совета Дональд Туск заявил о продлении экономических санкций против России. Аргументировал он это тем, что в ЕС не увидели прогресса по Минским договоренностям.

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Санкции Евросоюз Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Актеры и шоумены в политике: феномен или закономерность?
      сегодня , 09:31 Актеры и шоумены в политике: феномен или закономерность?
      Інна Жолобович 27
      Год выборов и без надежд на ипотеку: чего ждать от рынка недвижимости в 2019-м
      сегодня , 09:01 Год выборов и без надежд на ипотеку: чего ждать от рынка недвижимости в 2019-м
      61
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сегодня , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 912
      Как судья с поддержкой полиции вынесла приговор по придуманному закону
      13 декабря , 23:52 Как судья с поддержкой полиции вынесла приговор по придуманному закону
      Ірина Шиба 367
      Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      13 декабря , 22:01 Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      Артем Овдієнко 2839
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Две маршрутки серьезно столкнулись в Кировоградской области
       31 декабря 2015 , 15:03
      Главные новости 2 марта: Янукович снова заговорил, громкое заявление "Газпрома", Рф и санкции
       3 марта , 09:00
      Kia показала новый ProCeed
       29 августа , 11:27
      В Израиле с 2030 года запретят продажу бензиновых и дизельных авто
       10 октября , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук