Євросоюз продовжує санкції проти Росії: з'явилась реакція Порошенка

Рішення саміту Європейського союзу про продовження санкцій щодо Російської Федерації створює основу для розробки нових санкцій, зокрема і через її агресію а Азовському морі.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко у своєму Facebook.

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За його словами, схвалення ЄС рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії є важливим результатом для України.

Наступним кроком повинно стати запровадження "Азовського пакету санкцій". Завдяки проведеним дводенним переговорам вдалося забезпечити рішення Євроради з підтримкою України у зв'язку з відверто агресивними діями російської сторони в районі Азово-керченської акваторії. Це рішення та проведена дискусія між лідерами ЄС створює добру основу для процесу розробки нових санкцій, аби акт агресії Росії проти України був справедливо і суворо покараний,

– наголосив глава держави.

Порошенко також привітав рішення Євросоюзу започаткувати програму соціально-економічної підтримки районів Приазов'я, яка має на меті звести до мінімуму негативні наслідки блокади Росією українських портів.

Нагадаємо, 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Росії. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях.